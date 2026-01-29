„Ще те убия“: Прокуратурата обвини мъж за побой над жена и непълнолетния му син

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж за причиняване на телесни повреди на 17-годишния му син и на жената, с която живее на семейни начала.

Според събраните доказателства на 27 януари 2026 г. около 02:30 ч. в апартамент в столичния квартал Младост 2 обвиняемият е нанасял удари с юмруци по главата, лицето, тялото и ръцете на жената, както и ритници в областта на бъбреците. Той е ударил с юмрук ръката и е ритал в корема и непълнолетния си син. В резултат на нападенията на двамата са причинени леки телесни повреди.

Разследването сочи още, че мъжът се е заканил с убийство на жената, като я е хванал за крака и е започнал да я дърпа към отворен прозорец, заявявайки, че ще я изхвърли.

Деянията са извършени в условията на домашно насилие. По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои в Софийски районен съд да бъде внесено искане за определяне на мярка „задържане под стража“.