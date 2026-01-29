Си Дзинпин обеща Китай да не напада нито една държава, колкото и силен да стане

Целите за развитие на Китай са изцяло мирни и независимо колко силна стане страната, тя никога няма да представлява заплаха за други страни. Това заяви китайският президент Си Дзинпин на среща с британския премиер Киър Стармър в Пекин, предава Sky News.

„Китай винаги се е придържал към пътя на мирното развитие, никога не е започвал война и никога не е окупирал нито сантиметър от територията на друга държава. Колкото и да се развива Китай, той никога няма да заплашва други страни“, увери държавният глава.

Той добави, че Китай е готов за широко сътрудничество с Великобритания.

„…Китай и Великобритания трябва да засилят диалога и сътрудничеството, за да поддържат световния мир и стабилност и да насърчават икономическото развитие на двете страни“, подчерта китайският лидер.

Стармър от своя страна отбеляза, че икономическият растеж и просперитет на Обединеното кралство са пряко свързани с взаимодействието с големите световни сили.

Очаква се двете страни да подпишат споразумения за търговско и инвестиционно сътрудничество в Пекин, което ще отбележи първата стъпка към рестартиране и разширяване на икономическото сътрудничество след няколко години на охлаждане в китайско-британските отношения.