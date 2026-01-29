НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Силно евро и слаб долар: Как валутните промени влияят на цените и бизнеса

          29 януари 2026 | 23:41 110
          Американският президент Доналд Тръмп наскоро определи представянето на щатската валута като позитивно, но икономическите показатели и анализите на водещи европейски медии чертаят различна картина. Доларът започна годината с колебания и продължи низходящата си тенденция, като в средата на седмицата обменният курс премина психологическата граница от 1,20 долара за едно евро.

          Според анализ на германската обществена телевизия ZDF, текущата ситуация на валутните пазари се дължи до голяма степен на липсата на доверие в политиката на Белия дом. Въпреки уверенията на Тръмп, че под негово ръководство икономиката процъфтява, пазарите реагират с повишено внимание. „Доларът се представя отлично“, заяви президентът в отговор на журналистически въпрос, но експертите виждат по-дълбоки причини за обезценяването.

          Икономистът Карстен Бржески обяснява пред ZDF, че тенденциите са видими от месеци. „Инвеститорите се преориентират и насочват към други региони извън САЩ. Те търсят и по-сигурни пристанища, което обяснява високата цена на златото и среброто“, коментира той.

          Рекорди при благородните метали и ролята на технологиите

          Несигурността на валутните пазари води до исторически върхове при цените на активите убежища. Златото и среброто бележат нови рекорди, като една унция злато вече надхвърля стойността от 5200 долара. Това се дължи на масираните покупки от страна на инвеститори и емисионни банки по целия свят, които активно пълнят трезорите си.

          При среброто възходящата тенденция има и технологично обяснение. Търсенето на метала нараства значително заради приложението му в хардуера за изкуствен интелект – ключов компонент в съвременните чипове и високотехнологични сървъри. Според анализаторите краят на този ръст не се очертава в близко бъдеще.

          Бржески посочва и конкретни политически и социални фактори за отлива на капитали от САЩ. „В момента отговорност за слабостта на долара носят и дискусиите, свързани с Гренландия и инцидентите в Минеаполис“, подчертава икономистът, допълвайки, че инвеститорите търсят диверсификация заради съмнения в стабилността на ситуацията зад Океана.

          Печеливши и губещи от валутния курс

          Слабият долар в комбинация със силно евро създава смесени икономически ефекти в Европа. За германските и европейските износители това е лоша новина. Фирмите, ориентирани към експорт, започват да срещат трудности с пласирането на стоките си извън еврозоната, тъй като продукцията им става по-скъпа за чуждите пазари. Според Бржески валутните разлики действат на практика като „допълнително мито за износителите“.

          От друга страна, ситуацията е благоприятна за европейските потребители. Тъй като основните суровини, включително нефтът, се търгуват в долари, поевтиняването на американската валута води до по-ниски цени на вноса. Това би трябвало да се отрази директно върху цените по бензиностанциите, които се очаква да паднат.

          Deutsche Welle (DW) отбелязва, че ползите ще се усетят и при пътуванията в чужбина. Ваканциите в дестинации, където разплащанията са в долари, ще станат по-достъпни за европейците. Банкерът Джон Пласард коментира пред ZDF, че силното евро „крепи покупателната сила на европейските домакинства и стимулира потреблението и туризма в чужбина“.

          Пласард допълва, че текущата конюнктура е добра новина за европейските вносители, особено в енергоемките отрасли и сектори, зависими от суровини, като авиацията, строителството и химическата промишленост.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

