Американският президент Доналд Тръмп наскоро определи представянето на щатската валута като позитивно, но икономическите показатели и анализите на водещи европейски медии чертаят различна картина. Доларът започна годината с колебания и продължи низходящата си тенденция, като в средата на седмицата обменният курс премина психологическата граница от 1,20 долара за едно евро.

- Реклама -

Според анализ на германската обществена телевизия ZDF, текущата ситуация на валутните пазари се дължи до голяма степен на липсата на доверие в политиката на Белия дом. Въпреки уверенията на Тръмп, че под негово ръководство икономиката процъфтява, пазарите реагират с повишено внимание. „Доларът се представя отлично“, заяви президентът в отговор на журналистически въпрос, но експертите виждат по-дълбоки причини за обезценяването.

Икономистът Карстен Бржески обяснява пред ZDF, че тенденциите са видими от месеци. „Инвеститорите се преориентират и насочват към други региони извън САЩ. Те търсят и по-сигурни пристанища, което обяснява високата цена на златото и среброто“, коментира той.

Рекорди при благородните метали и ролята на технологиите

Несигурността на валутните пазари води до исторически върхове при цените на активите убежища. Златото и среброто бележат нови рекорди, като една унция злато вече надхвърля стойността от 5200 долара. Това се дължи на масираните покупки от страна на инвеститори и емисионни банки по целия свят, които активно пълнят трезорите си.

При среброто възходящата тенденция има и технологично обяснение. Търсенето на метала нараства значително заради приложението му в хардуера за изкуствен интелект – ключов компонент в съвременните чипове и високотехнологични сървъри. Според анализаторите краят на този ръст не се очертава в близко бъдеще.

Бржески посочва и конкретни политически и социални фактори за отлива на капитали от САЩ. „В момента отговорност за слабостта на долара носят и дискусиите, свързани с Гренландия и инцидентите в Минеаполис“, подчертава икономистът, допълвайки, че инвеститорите търсят диверсификация заради съмнения в стабилността на ситуацията зад Океана.

Печеливши и губещи от валутния курс

Слабият долар в комбинация със силно евро създава смесени икономически ефекти в Европа. За германските и европейските износители това е лоша новина. Фирмите, ориентирани към експорт, започват да срещат трудности с пласирането на стоките си извън еврозоната, тъй като продукцията им става по-скъпа за чуждите пазари. Според Бржески валутните разлики действат на практика като „допълнително мито за износителите“.

От друга страна, ситуацията е благоприятна за европейските потребители. Тъй като основните суровини, включително нефтът, се търгуват в долари, поевтиняването на американската валута води до по-ниски цени на вноса. Това би трябвало да се отрази директно върху цените по бензиностанциите, които се очаква да паднат.

Deutsche Welle (DW) отбелязва, че ползите ще се усетят и при пътуванията в чужбина. Ваканциите в дестинации, където разплащанията са в долари, ще станат по-достъпни за европейците. Банкерът Джон Пласард коментира пред ZDF, че силното евро „крепи покупателната сила на европейските домакинства и стимулира потреблението и туризма в чужбина“.

Пласард допълва, че текущата конюнктура е добра новина за европейските вносители, особено в енергоемките отрасли и сектори, зависими от суровини, като авиацията, строителството и химическата промишленост.