НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:44 Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода14:29 НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала14:15 Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова за служебен премиер (ВИДЕО)14:05 ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)11:01 Самоубийството на Билгин: Момчето споделило с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС09:52 НС дебатира за броя на изборните секции в трети страни09:42 Както „Евроком“ първо съобщи: Лукойл продава международните си активи09:11 Крум Зарков обяви, че ще се кандидатира за лидер на БСП: Необходима е радикалната промяна
          НачалоЕвропаПолитика

          Сиярто: Държавите от ЕС за първи път открито обявиха, че искат война

          По думите му, на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи ясно се е чула позиция, че Брюксел и значителна част от държавите членки предпочитат продължаването на войната

          29 януари 2026 | 15:37 130
          Снимка: БГ НЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Европейският съюз за първи път открито е заявил нежеланието си за мир в Украйна по време на заседание на външните министри на страните членки. Това заяви унгарският министър на външните работи и външноикономическите връзки Петер Сийярто, който е участвал в срещата в Брюксел.

          - Реклама -

          По думите му, на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи ясно се е чула позиция, че Брюксел и значителна част от държавите членки предпочитат продължаването на войната, вместо търсене на мирно решение.

          „На заседанието се изрази открито признание, че Брюксел и значителна част от държавите членки искат война. Те отхвърлят мира. Много от тях заявиха, че Европейският съюз не е готов за мир. За първи път това беше казано по такъв начин“, заяви Сийярто.

          Орбан каза кога Унгария ще пусне Украйна в ЕС Орбан каза кога Унгария ще пусне Украйна в ЕС

          Той подчерта, че подобна позиция е изключително тревожна на фона на продължаващия военен конфликт и човешките жертви в Украйна.

          „Европейският съюз не е готов за мир“, обобщи унгарският външен министър в коментар пред унгарски журналисти след срещата.

          Изявлението му беше направено след края на заседанието в белгийската столица и беше излъчено в кратка пресконференция по унгарската телевизия М1.

          Европейският съюз за първи път открито е заявил нежеланието си за мир в Украйна по време на заседание на външните министри на страните членки. Това заяви унгарският министър на външните работи и външноикономическите връзки Петер Сийярто, който е участвал в срещата в Брюксел.

          - Реклама -

          По думите му, на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи ясно се е чула позиция, че Брюксел и значителна част от държавите членки предпочитат продължаването на войната, вместо търсене на мирно решение.

          „На заседанието се изрази открито признание, че Брюксел и значителна част от държавите членки искат война. Те отхвърлят мира. Много от тях заявиха, че Европейският съюз не е готов за мир. За първи път това беше казано по такъв начин“, заяви Сийярто.

          Орбан каза кога Унгария ще пусне Украйна в ЕС Орбан каза кога Унгария ще пусне Украйна в ЕС

          Той подчерта, че подобна позиция е изключително тревожна на фона на продължаващия военен конфликт и човешките жертви в Украйна.

          „Европейският съюз не е готов за мир“, обобщи унгарският външен министър в коментар пред унгарски журналисти след срещата.

          Изявлението му беше направено след края на заседанието в белгийската столица и беше излъчено в кратка пресконференция по унгарската телевизия М1.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия ще преговаря със Зеленски само в Москва

          Иван Христов -
          Русия в момента предлага на президента на Украйна Володимир Зеленски, който желае да се срещне с руския държавен глава Владимир Путин, разговори в Москва....
          Инциденти

          Бурята „Кристин“ взе пет жертви и остави стотици хиляди без ток в Португалия (ВИДЕО)

          Десислава Димитрова -
          Бурята „Кристин“ е отнела живота на петима души и е оставила близо 450 000 абонати без електрозахранване, повече от 24 часа след преминаването ѝ през централна и северна Португалия.
          Европа

          BBC: Производството на автомобили във Великобритания се срина до нивото от 1952 година

          Иван Христов -
          Британската автомобилна индустрия е произвела 764 000 автомобила и търговски превозни средства през 2025 г., което е най-ниската цифра от 1952 г. насам, съобщава...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions