Сиярто: Държавите от ЕС за първи път открито обявиха, че искат война

Европейският съюз за първи път открито е заявил нежеланието си за мир в Украйна по време на заседание на външните министри на страните членки. Това заяви унгарският министър на външните работи и външноикономическите връзки Петер Сийярто, който е участвал в срещата в Брюксел.

По думите му, на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи ясно се е чула позиция, че Брюксел и значителна част от държавите членки предпочитат продължаването на войната, вместо търсене на мирно решение.

„На заседанието се изрази открито признание, че Брюксел и значителна част от държавите членки искат война. Те отхвърлят мира. Много от тях заявиха, че Европейският съюз не е готов за мир. За първи път това беше казано по такъв начин“, заяви Сийярто.

Той подчерта, че подобна позиция е изключително тревожна на фона на продължаващия военен конфликт и човешките жертви в Украйна.

„Европейският съюз не е готов за мир“, обобщи унгарският външен министър в коментар пред унгарски журналисти след срещата.

Изявлението му беше направено след края на заседанието в белгийската столица и беше излъчено в кратка пресконференция по унгарската телевизия М1.