      четвъртък, 29.01.26
          Скандал в СОС: Борис Бонев обвини ГЕРБ в умишлен саботаж на Втора градска болница

          29 януари 2026 | 14:31 870
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Остри политически сблъсъци белязаха заседанието на Столичния общински съвет (СОС), след като темата за бъдещето на Втора градска болница (2-ра МБАЛ) предизвика разгорещен спор.

          Лидерът на „Спаси София“ Борис Бонев отправи тежки обвинения към групата на ГЕРБ, твърдейки, че политическите му опоненти целенасочено работят за унищожаването на общинското лечебно заведение.

          Основната теза на „Спаси София“ е, че действията на ГЕРБ не са случайни управленски грешки, а координиран план за отслабване на болницата. Бонев постави ребром въпроса защо политическата група, имайки информация за изтичането на кадри, не е уведомила своевременно здравната комисия към съвета. Според него липсата на реакция е умишлен саботаж, целящ да пресече приходите на лечебното заведение чрез отнемане на ключов персонал.

          „Сами вярвате ли си на приказките, че цяло отделение лекари са взели самостоятелното решение да “потърсят по-добри условия” и вкупом са се преместили в Пета градска болница?“, попита риторично Бонев от трибуната.

          Напрежението около Втора градска болница не е прецедент в рамките на този общински съвет. От „Спаси София“ припомниха предишни опити за преструктуриране на общинското здравеопазване, визирайки казуса с Четвърта градска болница. Според Бонев, след неуспеха да закрият едното лечебно заведение, сега усилията са пренасочени към дестабилизирането на Втора градска, въпреки че преди това ГЕРБ са водели битка за вливането на двете структури.

          Вашата партия е отговорна за състоянието на общинското здравеопазване – вие го съсипвате и сега продължавате с опитите си“, заяви категорично общинският съветник.

          Освен кадровите проблеми, в дебата бе повдигната и темата за съмнителни обществени поръчки. Бонев подчерта, че неговата група е попречила на опити за злоупотреби с общински средства чрез закупуване на медицинска техника на нереални цени. „Само последния месец спряхме два такива опита за кражба – със завишени цени, с фиктивни оферти“, разкри той.

          Допълнителна светлина върху конкретните проблеми хвърли Пламена Терзирадева, член на комисията по здравеопазване и вносител на доклада за отпускане на заем на 2-ра МБАЛ. Тя изложи обективните фактори, довели до финансовия колапс на болницата. Сред тях са прехвърлянето на цялото гастроентерологично отделение към друга общинска болница и невъзможността да се закупи жизненоважен ангиограф, тъй като обществената поръчка се проваля за трети пореден път.

          Терзирадева остро разкритикува това, което определи като „задкулисни схеми на ГЕРБ“, и акцентира върху разминаването между публичните обещания, че болницата няма да бъде закрита, и реалните действия, водещи до нейното отслабване. В крайна сметка, необходимата пълна финансова подкрепа за стабилизиране на лечебното заведение не бе осигурена, което оставя Втора градска болница в риск от допълнително влошаване на състоянието.

