Скръб в Червен бряг след фаталния инцидент с бившия кмет

Пореден тежък пътен инцидент с фатален изход е станал край село Телиш. При сблъсък между тежкотоварен автомобил и лека кола е загинал бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.
58-годишният анестезиолог е пътувал към работното си място в болница в Плевен, когато край Долни Дъбник тир е навлязъл в насрещната лента и е ударил челно автомобила му. По първоначални данни се предполага, че ремаркето е поднесло заради образувал се черен лед.
Шофьор на тир, който е и близък на загиналия лекар, определи явлението като изключително опасно, особено при висока скорост.
Местна жителка определи смъртта на д-р Костадинов като нелепа и отправи апел към институциите.
Скръбта в Червен бряг е осезаема, посочи председателят на Общинския съвет Николай Николов.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ излязоха с писмена позиция относно състоянието на пътя:
Разследването на катастрофата продължава.
