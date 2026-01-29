Скръб в Червен бряг след фаталния инцидент с бившия кмет

Пореден тежък пътен инцидент с фатален изход е станал край село Телиш. При сблъсък между тежкотоварен автомобил и лека кола е загинал бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.

58-годишният анестезиолог е пътувал към работното си място в болница в Плевен, когато край Долни Дъбник тир е навлязъл в насрещната лента и е ударил челно автомобила му. По първоначални данни се предполага, че ремаркето е поднесло заради образувал се черен лед.

Шофьор на тир, който е и близък на загиналия лекар, определи явлението като изключително опасно, особено при висока скорост.

„От 42 години съм международен водач и мога да кажа, че колегите ми вече не са квалифицирани. Фирмите наемат необучени шофьори, които просто са взели книжка и имат категорията да управляват тежкотоварен автомобил. Качват се зад волана и убиват хора. Аз за 5 млн. километра не съм одраскал нито една кола“,

коментира мъжът.

Местна жителка определи смъртта на д-р Костадинов като нелепа и отправи апел към институциите.

„Институциите трябва да спазват Конвенцията за правата на човека. Нека хората да могат да живеят спокойно в домовете си. На когото „царската корона“ е тежка, да не я слага. Да не се неглижират проблемите и да се мисли за живота и здравето на хората“,

призова тя.

Скръбта в Червен бряг е осезаема, посочи председателят на Общинския съвет Николай Николов.

„Хората са шокирани от смъртта на д-р Костадинов. Той е бил, освен кмет, и дългогодишен управител на местната болница. Направихме предложение за запазване на минута мълчание по време на заседанието ни“,

заяви Николов.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ излязоха с писмена позиция относно състоянието на пътя:

„В 3.20 и в 6.50 ч. сутринта е минал камион да опесъчава участъка, в който е станал пътният инцидент. Температурите са били положителни – съответно 2 и 3 градуса. След това обаче са паднали и най-вероятно тогава се е образувал черен лед“.

Разследването на катастрофата продължава.