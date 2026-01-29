Сняг и студ в първите дни на февруари

Поредицата от атмосферни смущения над страната продължава. В четвъртък и петък нов циклон ще обхване България с интензивни валежи от дъжд, а със застудяването – и от сняг. Най-значителни количества се очакват в четвъртък в районите по южната граница, а в петък – в източните части на страната.

В по-ниските части валежите ще са предимно от дъжд, докато в по-високите части на планините в Западна България ще вали сняг. Ситуацията създава риск от активиране на свлачища, както и предпоставки за разливи на реки и локални наводнения.

През първия ден вятърът ще е от юг, но в петък в Източна България ще се ориентира от север-североизток, носейки по-студен въздух. Температурите в четвъртък ще достигнат 12–13 градуса в Централна и Източна България. В петък, със застудяването, максималните стойности ще са около 2–3 градуса в Североизтока и до 9–10 градуса в части от Южна България.

В почивните дни облачността ще се задържи. В събота се очакват локални снеговалежи в планините, както и на отделни места в по-ниските райони на Западна България. Температурите ще се движат между 3 и 8 градуса.

С началото на февруари времето отново ще се определя от нов циклон. Ранните прогнози сочат, че заради по-студената въздушна маса валежите ще са предимно от сняг. От неделя следобед до ранния следобед на понеделник първо в Южна, а след това и в Северна България се очакват снеговалежи, на места с натрупване.

Първата половина на следващата седмица ще бъде осезаемо студена – минималните температури ще паднат до минус 10 градуса, а дневните ще се задържат около и под нулата.

Опасност от поледици и черен лед

Зимните условия ще се запазят и през следващите дни, като рискът от поледици и образуване на черен лед остава висок. Това предупреди синоптикът от Национален институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова в ефира на „Твоят ден“.

По думите ѝ настоящият циклон ще донесе значителни валежи в Южна България, като в крайните южни райони количествата могат да достигнат 50–60 литра на квадратен метър, поради което е обявен оранжев код. В по-северните части на Южна България и в източните райони е в сила жълт код с очаквани количества до 20–25 литра на квадратен метър. Северозападна България ще остане почти без валежи.

След преминаването на този циклон температурите ще се понижат чувствително. През неделя и понеделник втори циклон ще донесе нови снеговалежи, отново с по-значителни количества в южните райони. Очакваните много ниски минимални температури, на места близки до минус 10 градуса, означават, че пътните настилки ще замръзват дори след почистване.

Неделята ще бъде типично зимна, със снеговалежи в по-голямата част от страната. Само в крайните югозападни райони са възможни превалявания от дъжд. Синоптиците предупреждават, че заледяванията ще останат сериозна опасност, дори след спиране на валежите.