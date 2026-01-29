НА ЖИВО
          СОС разглежда мерки заради кризата със сметосъбирането

          29 януари 2026 | 09:24
          Столичен общински съвет
          Столичен общински съвет
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Столичен общински съвет се събира днес на редовно заседание, като част от точките в дневния ред са посветени на продължаващата криза със сметосъбирането в столицата. Общински съветници са внесли няколко доклада с настояване пряко засегнатите жители на проблемните райони да бъдат освободени от такса за битови отпадъци.

          Проблемът започна от столичните райони Люлин и Красно село, където към момента дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се извършват от общинското дружество Софекострой.

          Борис Бонев и „Спаси София“ поискаха отстраняването на шефа на „Софийски имоти“ Борис Бонев и „Спаси София“ поискаха отстраняването на шефа на „Софийски имоти“

          В районите Слатина и Подуяне все още няма сключен договор за сметосъбиране. Там отпадъците се събират и извозват от Столично предприятие за третиране на отпадъци, което временно пое ангажимента за поддържане на чистотата.

          Общинските съветници посочват, че жителите на тези райони понасят пряко последиците от кризата и настояват за финансова компенсация чрез освобождаване от таксата за битови отпадъци за периода на нарушеното обслужване.

