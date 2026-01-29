СОС разглежда мерки заради кризата със сметосъбирането

Столичен общински съвет се събира днес на редовно заседание, като част от точките в дневния ред са посветени на продължаващата криза със сметосъбирането в столицата. Общински съветници са внесли няколко доклада с настояване пряко засегнатите жители на проблемните райони да бъдат освободени от такса за битови отпадъци.

- Реклама -

Проблемът започна от столичните райони Люлин и Красно село, където към момента дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се извършват от общинското дружество Софекострой.

В районите Слатина и Подуяне все още няма сключен договор за сметосъбиране. Там отпадъците се събират и извозват от Столично предприятие за третиране на отпадъци, което временно пое ангажимента за поддържане на чистотата.

Общинските съветници посочват, че жителите на тези райони понасят пряко последиците от кризата и настояват за финансова компенсация чрез освобождаване от таксата за битови отпадъци за периода на нарушеното обслужване.