Спартак с позиция относно бъдещето на ключов играч

Спартак (Варна) излезе с официална позиция относно бъдещето на звездата на тима Алешандре Насименто Да Силва – Шанде:

„Във връзка с публикации в медийното пространство относно бъдещето на футболиста Алешандре Насименто Да Силва – Шанде, ръководството на ФК Спартак Варна счита за необходимо да внесе яснота по темата.

Към настоящия момент Алешандре е състезател на ФК Спартак Варна и не е преотстъпван на друг клуб. Разпространяваните твърдения, че състезателят е преминал под наем в Ботев Пловдив, не отговарят на истината.

Благодарим на привържениците за подкрепата и доверието. Призоваваме всички заинтересовани страни да следят официалните комуникационни канали на клуба за потвърдена и точна информация.

Ръководството на ФК Спартак Варна“.