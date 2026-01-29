НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Спартак (Варна) продаде и другата си звезда

          Сделката е факт и е само въпрос на време двата клуба да я обявят официално

          29 януари 2026 | 11:22 620
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) договориха всички параметри по трансфера на Шанде на “Колежа”, съобщава “Котаспорт”. Сделката е факт и е само въпрос на време двата клуба да я обявят официално.

          - Реклама -

          Ръководствата на Ботев и Спартак са в много добри отношения, а „жълто-черните“ вече преотстъпиха няколко играчи на „соколите“. Финансовите условия за футболиста вече са договорени между двата клуба.

          Шанде е последното сериозно име, което остана в тима на Спартак (Варна) от състава от първия полусезон. Другата звезда на тима – Бернардо Коуто, беше продадена на ЦСКА 1948.

          Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) договориха всички параметри по трансфера на Шанде на “Колежа”, съобщава “Котаспорт”. Сделката е факт и е само въпрос на време двата клуба да я обявят официално.

          - Реклама -

          Ръководствата на Ботев и Спартак са в много добри отношения, а „жълто-черните“ вече преотстъпиха няколко играчи на „соколите“. Финансовите условия за футболиста вече са договорени между двата клуба.

          Шанде е последното сериозно име, което остана в тима на Спартак (Варна) от състава от първия полусезон. Другата звезда на тима – Бернардо Коуто, беше продадена на ЦСКА 1948.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Четвърти пореден финал в Мелбърн за неповторимата Арина Сабаленка

          Николай Минчев -
          Арина Сабаленка се класира за четвърти последователен път на финал на Откритото първенство на Австралия по тенис. Тя надви убедително Елина Свитолина с 6-2,...
          Моторни Спортове

          Фабио Куартараро сменя Ямаха с Хонда

          Станимир Бакалов -
          Първата трансферна бомба в MotoGP за сезон 2027 вече е факт, след като световният шампион за 2021 година Фабио Куартараро е подписал двугодишен договор...
          Моторни Спортове

          Хамилтън каза каква ще е следващата цел пред Ферари в Барселона

          Станимир Бакалов -
          Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън каза каква ще е следващата цел пред отбора на Ферари преди началото на сезон 2026 във Формула 1. Британецът изкара...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions