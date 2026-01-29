Спартак (Варна) продаде и другата си звезда

Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) договориха всички параметри по трансфера на Шанде на “Колежа”, съобщава “Котаспорт”. Сделката е факт и е само въпрос на време двата клуба да я обявят официално.

Ръководствата на Ботев и Спартак са в много добри отношения, а „жълто-черните“ вече преотстъпиха няколко играчи на „соколите“. Финансовите условия за футболиста вече са договорени между двата клуба.

Шанде е последното сериозно име, което остана в тима на Спартак (Варна) от състава от първия полусезон. Другата звезда на тима – Бернардо Коуто, беше продадена на ЦСКА 1948.