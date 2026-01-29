НА ЖИВО
          Стана ясно чия е колата, разбита на паркинга на парламента (ВИДЕО)

          29 януари 2026 | 10:13 4480
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Стана ясно чия е колата, чийто прозорец вчера бе разбит на паркинга на парламента. Автомобилът е „Шкода“ Октавия, модел 2004 г. и е използван за транспорт в София от председателя на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов. Това съобщи самият той в социалните мрежи, пускайки и видео от нападението.

          Костадинов добавя, че според криминалната полиция стъклото е счупено от външен фактор. Той уточнява, че разбитият прозорец е точно до мястото, на което той се вози – предна дясна седалка.

          ИЗВЪНРЕДНО: Инцидент с кола на депутат на паркинга на парламента!

