Стана ясно чия е колата, разбита на паркинга на парламента (ВИДЕО)

Стана ясно чия е колата, чийто прозорец вчера бе разбит на паркинга на парламента. Автомобилът е „Шкода“ Октавия, модел 2004 г. и е използван за транспорт в София от председателя на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов. Това съобщи самият той в социалните мрежи, пускайки и видео от нападението.

Костадинов добавя, че според криминалната полиция стъклото е счупено от външен фактор. Той уточнява, че разбитият прозорец е точно до мястото, на което той се вози – предна дясна седалка.