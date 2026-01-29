НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Стефчо Станев за гаврата с Конституцията и казусът „Гюров“

          29 януари 2026 | 12:44 1330
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Финансовият експерт Стефчо Станев, Фейсбук

          - Реклама -

          Гюров иска да е премиер. Обаче, ако бъде назначен за премиер, трябва да подаде оставка като подуправител на БНБ (чл.13(5) от ЗБНБ)

          Но същевременно Гюров обжалва пред ВАС точно решението на УС на БНБ, с което му се спират правомощията като подуправител на БНБ.

          Двете му позиции си противоречат – едновременно твърди, че трябва да бъде възстановен като подуправител, и същевременно се предлага за пост, който автоматично го изключва от БНБ.

          Делото е висящо пред ВАС, който пък е сезирал Съда на ЕС (спорно е дали това въобще е необходимо) чието решение се чака.

          Експерти след съгласието на Гюров: Избегнахме конституционна криза Експерти след съгласието на Гюров: Избегнахме конституционна криза

          Управителят пък на БНБ – Радев – казва, че не можел той да стане премиер, защото щяло да е нарушение на закона. Това не е вярно въпреки че абсолютно противоречи на всички стандарти за независимост на централните банки. По логиката на Радев той не можел, но колегата му явно може и дори би приел тази задача.

          Юридическата абсурдност на сглобкаджиите продължава с факта, че ако Гюров стане премиер, то в рамките на максимум 1 месец сегашният парламент, при липса на демократична легитимност, трябва да назначи нов подуправител на негово място.

          Мъжът на Лена Бориславова: Ще ви кажа нещо за Андрей Гюров, което не знаете Мъжът на Лена Бориславова: Ще ви кажа нещо за Андрей Гюров, което не знаете

          Да, същият парламент, който не може да избере премиер и заради, който Гюров би поел поста, докато се избере нов състав на парламента.

          Самият факт, че сме пред хипотеза, при която Гюров е назначен за премиер, защото е подуправител на БНБ, но не е отговарял на условията да е подуправител е скандална.

          Явно гаврата с конституцията, правото и житейската логика, която Кирцата причини не беше достатъчна.

          Сега гледаме епизод номер 2. Дано е последен.

          Финансовият експерт Стефчо Станев, Фейсбук

          - Реклама -

          Гюров иска да е премиер. Обаче, ако бъде назначен за премиер, трябва да подаде оставка като подуправител на БНБ (чл.13(5) от ЗБНБ)

          Но същевременно Гюров обжалва пред ВАС точно решението на УС на БНБ, с което му се спират правомощията като подуправител на БНБ.

          Двете му позиции си противоречат – едновременно твърди, че трябва да бъде възстановен като подуправител, и същевременно се предлага за пост, който автоматично го изключва от БНБ.

          Делото е висящо пред ВАС, който пък е сезирал Съда на ЕС (спорно е дали това въобще е необходимо) чието решение се чака.

          Експерти след съгласието на Гюров: Избегнахме конституционна криза Експерти след съгласието на Гюров: Избегнахме конституционна криза

          Управителят пък на БНБ – Радев – казва, че не можел той да стане премиер, защото щяло да е нарушение на закона. Това не е вярно въпреки че абсолютно противоречи на всички стандарти за независимост на централните банки. По логиката на Радев той не можел, но колегата му явно може и дори би приел тази задача.

          Юридическата абсурдност на сглобкаджиите продължава с факта, че ако Гюров стане премиер, то в рамките на максимум 1 месец сегашният парламент, при липса на демократична легитимност, трябва да назначи нов подуправител на негово място.

          Мъжът на Лена Бориславова: Ще ви кажа нещо за Андрей Гюров, което не знаете Мъжът на Лена Бориславова: Ще ви кажа нещо за Андрей Гюров, което не знаете

          Да, същият парламент, който не може да избере премиер и заради, който Гюров би поел поста, докато се избере нов състав на парламента.

          Самият факт, че сме пред хипотеза, при която Гюров е назначен за премиер, защото е подуправител на БНБ, но не е отговарял на условията да е подуправител е скандална.

          Явно гаврата с конституцията, правото и житейската логика, която Кирцата причини не беше достатъчна.

          Сега гледаме епизод номер 2. Дано е последен.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Пожар изпепели къща край Черни Вит, издирват двама възрастни обитатели

          Десислава Димитрова -
          Пожар е избухнал в къща в землището на тетевенското село Черни Вит, разположена в отдалечен и труднодостъпен район без пътна връзка.
          Правосъдие

          Родители съдят Meta, YouTube и TikTok за вреди върху психиката на децата им

          Росица Николаева -
          Родители, тийнейджъри и просветни организации съдят най-големите компании за социални мрежи в света, обвинявайки технологичните гиганти, че умишлено са проектирали продуктите си така, че...
          Политика

          ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          За пореден път работата на 51-ото Народно събрание беше прекъсната заради остър словесен сблъсък между депутати, който за малко не прерасна във физическа разправа....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions