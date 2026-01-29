Стефчо Станев за гаврата с Конституцията и казусът „Гюров“

Финансовият експерт Стефчо Станев, Фейсбук

- Реклама -

Гюров иска да е премиер. Обаче, ако бъде назначен за премиер, трябва да подаде оставка като подуправител на БНБ (чл.13(5) от ЗБНБ)

Но същевременно Гюров обжалва пред ВАС точно решението на УС на БНБ, с което му се спират правомощията като подуправител на БНБ.

Двете му позиции си противоречат – едновременно твърди, че трябва да бъде възстановен като подуправител, и същевременно се предлага за пост, който автоматично го изключва от БНБ.

Делото е висящо пред ВАС, който пък е сезирал Съда на ЕС (спорно е дали това въобще е необходимо) чието решение се чака.

Управителят пък на БНБ – Радев – казва, че не можел той да стане премиер, защото щяло да е нарушение на закона. Това не е вярно въпреки че абсолютно противоречи на всички стандарти за независимост на централните банки. По логиката на Радев той не можел, но колегата му явно може и дори би приел тази задача.

Юридическата абсурдност на сглобкаджиите продължава с факта, че ако Гюров стане премиер, то в рамките на максимум 1 месец сегашният парламент, при липса на демократична легитимност, трябва да назначи нов подуправител на негово място.

Да, същият парламент, който не може да избере премиер и заради, който Гюров би поел поста, докато се избере нов състав на парламента.

Самият факт, че сме пред хипотеза, при която Гюров е назначен за премиер, защото е подуправител на БНБ, но не е отговарял на условията да е подуправител е скандална.

Явно гаврата с конституцията, правото и житейската логика, която Кирцата причини не беше достатъчна.

Сега гледаме епизод номер 2. Дано е последен.