Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Стела Николова отправи остри критики към парламентарната група на „Възраждане“ и повдигна въпроси относно поведението на Делян Пеевски в Народното събрание.

- Реклама -

В интервю за журналиста Златина Петкова от Евроком, Николова обвърза законодателните инициативи на партията на Костадин Костадинов с получени от държавата имоти и определи случващото се в пленарната зала като „предателство“.

Спорните промени в Изборния кодекс

Основен акцент в изказването на народния представител бе предложението на „Възраждане“ за ограничаване на избирателните секции в страни извън Европейския съюз. Според Николова това действие цели да редуцира правата на българските емигранти в държави като САЩ, Великобритания и Канада.

„Това е абсолютно безобразие. Противоконституционно безобразие“, заяви категорично Николова. Тя подчерта, че подобни рестрикции са недопустими, особено когато засягат конституционните права на гражданите. Депутатът изрази надежда, че ако промените бъдат приети, президентът ще наложи вето.

Нов имот за „Възраждане“ в центъра на София

Николова разкри информация, че Министерският съвет е взел решение да предостави частна държавна собственост на политическа партия „Възраждане“. Става въпрос за помещение от 49 квадратни метра в идеалния център на столицата, което се добавя към вече предоставените им 320 квадратни метра.

„Въобще се раздават на тях помещения. Не знам какво ще правят с тях“, коментира депутатът от ПП-ДБ, допълвайки, че имотът е предоставен безвъзмездно. Тя изрази недоумение защо партия, която получава държавна субсидия, не заплаща наем за офисите си, както прави нейната политическа сила.

Казусът с отсъствията на Пеевски и Борисов

Стела Николова е отправила и официално запитване до председателя на парламента Рая Назарян относно статута на Делян Пеевски. По думите ѝ, той посещава сградата на Народното събрание, ползвайки се с привилегии, но не влиза в пленарната зала.

„Ние го виждаме, че идва в сградата на Народното събрание, но не сме го виждали да влиза в зала цял месец“, посочи Николова. Тя настоява да се изясни „как така г-н Пеевски хем е на работа, хем не е на работа“ и дали получава заплата въпреки липсата на участие в гласуванията.

Депутатът отбеляза, че ситуацията с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е сходна. „Откакто правителството подаде оставка, много рядък гост“, коментира тя, уточнявайки, че за разлика от Пеевски, Борисов изобщо не е забелязван в сградата на парламента напоследък.

Проблемът с вота в Турция

Относно аргументите на „Възраждане“, че ограниченията са насочени срещу купения вот в Турция, Николова призна съществуването на проблема, но отхвърли метода на решаване чрез забрани. Тя сподели свидетелства от хора, които са били заплашвани с отнемане на имоти, ако не гласуват за определена сила, но бе категорична, че решението е в засилване на контрола и наблюдателите, а не в отнемане на права.

„Да се ограничат правата на българските граждани в Съединените щати, в Австралия, в Канада, в Великобритания има страшно много хора, които желаят да гласуват“, обобщи Стела Николова.