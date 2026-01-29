НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:44 Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода14:29 НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала14:15 Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова за служебен премиер (ВИДЕО)14:05 ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)11:01 Самоубийството на Билгин: Момчето споделило с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС09:52 НС дебатира за броя на изборните секции в трети страни09:42 Както „Евроком“ първо съобщи: Лукойл продава международните си активи09:11 Крум Зарков обяви, че ще се кандидатира за лидер на БСП: Необходима е радикалната промяна
          НачалоБългария

          Стела Николова пред Евроком: „Възраждане“ получи държавен имот и иска да ограничи вота, а Пеевски е „фантом“ в парламента (видео)

          29 януари 2026 | 15:31 250
          Стела Николова пред Евроком: „Възраждане“ получи държавен имот и иска да ограничи вота, а Пеевски е „фантом“ в парламента (видео)
          Стела Николова пред Евроком: „Възраждане“ получи държавен имот и иска да ограничи вота, а Пеевски е „фантом“ в парламента (видео)
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Стела Николова отправи остри критики към парламентарната група на „Възраждане“ и повдигна въпроси относно поведението на Делян Пеевски в Народното събрание.

          - Реклама -

          В интервю за журналиста Златина Петкова от Евроком, Николова обвърза законодателните инициативи на партията на Костадин Костадинов с получени от държавата имоти и определи случващото се в пленарната зала като „предателство“.

          Спорните промени в Изборния кодекс

          Основен акцент в изказването на народния представител бе предложението на „Възраждане“ за ограничаване на избирателните секции в страни извън Европейския съюз. Според Николова това действие цели да редуцира правата на българските емигранти в държави като САЩ, Великобритания и Канада.

          Парламентът върна ограничението до 20 секции за гласуване извън ЕС на първо четене Парламентът върна ограничението до 20 секции за гласуване извън ЕС на първо четене

          „Това е абсолютно безобразие. Противоконституционно безобразие“, заяви категорично Николова. Тя подчерта, че подобни рестрикции са недопустими, особено когато засягат конституционните права на гражданите. Депутатът изрази надежда, че ако промените бъдат приети, президентът ще наложи вето.

          Нов имот за „Възраждане“ в центъра на София

          Николова разкри информация, че Министерският съвет е взел решение да предостави частна държавна собственост на политическа партия „Възраждане“. Става въпрос за помещение от 49 квадратни метра в идеалния център на столицата, което се добавя към вече предоставените им 320 квадратни метра.

          ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО) ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)

          „Въобще се раздават на тях помещения. Не знам какво ще правят с тях“, коментира депутатът от ПП-ДБ, допълвайки, че имотът е предоставен безвъзмездно. Тя изрази недоумение защо партия, която получава държавна субсидия, не заплаща наем за офисите си, както прави нейната политическа сила.

          Казусът с отсъствията на Пеевски и Борисов

          Стела Николова е отправила и официално запитване до председателя на парламента Рая Назарян относно статута на Делян Пеевски. По думите ѝ, той посещава сградата на Народното събрание, ползвайки се с привилегии, но не влиза в пленарната зала.

          „Ние го виждаме, че идва в сградата на Народното събрание, но не сме го виждали да влиза в зала цял месец“, посочи Николова. Тя настоява да се изясни „как така г-н Пеевски хем е на работа, хем не е на работа“ и дали получава заплата въпреки липсата на участие в гласуванията.

          Депутатите на „Новото начало“ се правят на разсеяни за делото на СГП срещу Пеевски (видео) Депутатите на „Новото начало“ се правят на разсеяни за делото на СГП срещу Пеевски (видео)

          Депутатът отбеляза, че ситуацията с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е сходна. „Откакто правителството подаде оставка, много рядък гост“, коментира тя, уточнявайки, че за разлика от Пеевски, Борисов изобщо не е забелязван в сградата на парламента напоследък.

          Проблемът с вота в Турция

          Относно аргументите на „Възраждане“, че ограниченията са насочени срещу купения вот в Турция, Николова призна съществуването на проблема, но отхвърли метода на решаване чрез забрани. Тя сподели свидетелства от хора, които са били заплашвани с отнемане на имоти, ако не гласуват за определена сила, но бе категорична, че решението е в засилване на контрола и наблюдателите, а не в отнемане на права.

          „Да се ограничат правата на българските граждани в Съединените щати, в Австралия, в Канада, в Великобритания има страшно много хора, които желаят да гласуват“, обобщи Стела Николова.

          Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Стела Николова отправи остри критики към парламентарната група на „Възраждане“ и повдигна въпроси относно поведението на Делян Пеевски в Народното събрание.

          - Реклама -

          В интервю за журналиста Златина Петкова от Евроком, Николова обвърза законодателните инициативи на партията на Костадин Костадинов с получени от държавата имоти и определи случващото се в пленарната зала като „предателство“.

          Спорните промени в Изборния кодекс

          Основен акцент в изказването на народния представител бе предложението на „Възраждане“ за ограничаване на избирателните секции в страни извън Европейския съюз. Според Николова това действие цели да редуцира правата на българските емигранти в държави като САЩ, Великобритания и Канада.

          Парламентът върна ограничението до 20 секции за гласуване извън ЕС на първо четене Парламентът върна ограничението до 20 секции за гласуване извън ЕС на първо четене

          „Това е абсолютно безобразие. Противоконституционно безобразие“, заяви категорично Николова. Тя подчерта, че подобни рестрикции са недопустими, особено когато засягат конституционните права на гражданите. Депутатът изрази надежда, че ако промените бъдат приети, президентът ще наложи вето.

          Нов имот за „Възраждане“ в центъра на София

          Николова разкри информация, че Министерският съвет е взел решение да предостави частна държавна собственост на политическа партия „Възраждане“. Става въпрос за помещение от 49 квадратни метра в идеалния център на столицата, което се добавя към вече предоставените им 320 квадратни метра.

          ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО) ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)

          „Въобще се раздават на тях помещения. Не знам какво ще правят с тях“, коментира депутатът от ПП-ДБ, допълвайки, че имотът е предоставен безвъзмездно. Тя изрази недоумение защо партия, която получава държавна субсидия, не заплаща наем за офисите си, както прави нейната политическа сила.

          Казусът с отсъствията на Пеевски и Борисов

          Стела Николова е отправила и официално запитване до председателя на парламента Рая Назарян относно статута на Делян Пеевски. По думите ѝ, той посещава сградата на Народното събрание, ползвайки се с привилегии, но не влиза в пленарната зала.

          „Ние го виждаме, че идва в сградата на Народното събрание, но не сме го виждали да влиза в зала цял месец“, посочи Николова. Тя настоява да се изясни „как така г-н Пеевски хем е на работа, хем не е на работа“ и дали получава заплата въпреки липсата на участие в гласуванията.

          Депутатите на „Новото начало“ се правят на разсеяни за делото на СГП срещу Пеевски (видео) Депутатите на „Новото начало“ се правят на разсеяни за делото на СГП срещу Пеевски (видео)

          Депутатът отбеляза, че ситуацията с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е сходна. „Откакто правителството подаде оставка, много рядък гост“, коментира тя, уточнявайки, че за разлика от Пеевски, Борисов изобщо не е забелязван в сградата на парламента напоследък.

          Проблемът с вота в Турция

          Относно аргументите на „Възраждане“, че ограниченията са насочени срещу купения вот в Турция, Николова призна съществуването на проблема, но отхвърли метода на решаване чрез забрани. Тя сподели свидетелства от хора, които са били заплашвани с отнемане на имоти, ако не гласуват за определена сила, но бе категорична, че решението е в засилване на контрола и наблюдателите, а не в отнемане на права.

          „Да се ограничат правата на българските граждани в Съединените щати, в Австралия, в Канада, в Великобритания има страшно много хора, които желаят да гласуват“, обобщи Стела Николова.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          5500 долара за тройунция: Златото достигна нов ценови връх

          Росица Николаева -
          Цената на златото скочи до нов исторически връх над 5500 долара за тройунция, петролът поскъпна, а борсовите индекси тръгнаха надолу след изостряне на геополитическото...
          Икономика

          Le Figaro: България се присъедини към еврозоната – Какво може да посетите там

          Росица Николаева -
          Френският ежедневник „Le Figaro“ публикува в онлайн изданието си статия, посветена на България като привлекателна туристическа дестинация. Поводът е присъединяването на страната ни към еврозоната,...
          Политика

          Григорова: Съкращават 50 служители от дирекция „Общински приходи“, включително бременна жена

          Росица Николаева -
          Столичната община съкращава 50 служители от дирекция "Общински приходи", сред които и жена в напреднала бременност, съобщи на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) независимият...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions