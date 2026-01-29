Столичната община спря строежа край Боянското блато

Във връзка с казуса около Боянското блато, на 28 януари кметът на Столична община издаде заповед за незабавно прекратяване на строителните дейности в имот с идентификатор 68134.1935.2440.

- Реклама -

С разпореждането се изисква опразване на строителната площадка в тридневен срок, както и спиране на електрозахранването и водоснабдяването на обекта след изтичането му.

На инвеститора е даден 20-дневен срок да представи всички задължителни документи, сред които становища от компетентната РИОСВ, хидроложко изследване и хидравлични изчисления.

Същия ден общинският строителен контрол е извършил проверка на място на строителни дейности, свързани с изграждане на дренаж. При инспекцията не е било представено необходимото разрешение за строеж, както и документи за трасето и техническите характеристики на обекта.

На изпълнителите е определен 24-часов срок за предоставяне на изисканата документация. При неизпълнение ще бъдат приложени административни и санкционни мерки, предвидени в закона за незаконно строителство.

От Столичната община уточняват, че контролните действия продължават по установения ред и в рамките на законовите ѝ правомощия.