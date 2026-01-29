НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Столичната община спря строежа край Боянското блато

          29 януари 2026 | 11:00 100
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Във връзка с казуса около Боянското блато, на 28 януари кметът на Столична община издаде заповед за незабавно прекратяване на строителните дейности в имот с идентификатор 68134.1935.2440.

          - Реклама -

          С разпореждането се изисква опразване на строителната площадка в тридневен срок, както и спиране на електрозахранването и водоснабдяването на обекта след изтичането му.

          Жителите кв. „Бояна“ организират протест срещу унищожаването на Боянското блато Жителите кв. „Бояна“ организират протест срещу унищожаването на Боянското блато

          На инвеститора е даден 20-дневен срок да представи всички задължителни документи, сред които становища от компетентната РИОСВ, хидроложко изследване и хидравлични изчисления.

          Същия ден общинският строителен контрол е извършил проверка на място на строителни дейности, свързани с изграждане на дренаж. При инспекцията не е било представено необходимото разрешение за строеж, както и документи за трасето и техническите характеристики на обекта.

          Очаквайте: Прокуратура, жертви и незаконно строителство Очаквайте: Прокуратура, жертви и незаконно строителство

          На изпълнителите е определен 24-часов срок за предоставяне на изисканата документация. При неизпълнение ще бъдат приложени административни и санкционни мерки, предвидени в закона за незаконно строителство.

          От Столичната община уточняват, че контролните действия продължават по установения ред и в рамките на законовите ѝ правомощия.

          Във връзка с казуса около Боянското блато, на 28 януари кметът на Столична община издаде заповед за незабавно прекратяване на строителните дейности в имот с идентификатор 68134.1935.2440.

          - Реклама -

          С разпореждането се изисква опразване на строителната площадка в тридневен срок, както и спиране на електрозахранването и водоснабдяването на обекта след изтичането му.

          Жителите кв. „Бояна“ организират протест срещу унищожаването на Боянското блато Жителите кв. „Бояна“ организират протест срещу унищожаването на Боянското блато

          На инвеститора е даден 20-дневен срок да представи всички задължителни документи, сред които становища от компетентната РИОСВ, хидроложко изследване и хидравлични изчисления.

          Същия ден общинският строителен контрол е извършил проверка на място на строителни дейности, свързани с изграждане на дренаж. При инспекцията не е било представено необходимото разрешение за строеж, както и документи за трасето и техническите характеристики на обекта.

          Очаквайте: Прокуратура, жертви и незаконно строителство Очаквайте: Прокуратура, жертви и незаконно строителство

          На изпълнителите е определен 24-часов срок за предоставяне на изисканата документация. При неизпълнение ще бъдат приложени административни и санкционни мерки, предвидени в закона за незаконно строителство.

          От Столичната община уточняват, че контролните действия продължават по установения ред и в рамките на законовите ѝ правомощия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Самоубийството на Билгин: През 2024 г. той споделя с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС

          Росица Николаева -
          Само няколко дни след самоубийството на 18-годишния Билгин Алишев в Нова махала страх е сковал жителите на баташкото село. По принцип приветливите и разговорливи...
          България

          Бащата на Сияна: Разследването на вчерашната катастрофа е по всички правила

          Катя Илиева -
          Поздравявам прокуратурата за категоричната решителност
          Икономика

          „Ние, потребителите“: Внимавайте за фалшиви сайтове и фиктивни намаления

          Росица Николаева -
          Внимавайте за фалшиви сайтове, създадени с изкуствен интелект. Това призова от ефира на БНР Габриела Руменова от платформата "Ние, потребителите". "Всяка година през януари намаленията...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions