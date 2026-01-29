Стоп на ударите на Русия по енергетиката на Украйна? Енергийно и нефтено примирие е в сила?

Военни кореспонденти съобщават в четвъртък, 29 януари, че има информация за постигната договорка – Русия няма да нанася удари по енергийната инфраструктура на Украйна, а ВСУ няма да атакуват руската нефтена индустрия.

„От познатите ни канали и вражески ресурси се разпространява информация за предполагаемо споразумение за въздържане от нападения по енергийна инфраструктура, в замяна на което Киев уж ще спре ударите по нашата петролна индустрия. Също така получихме и потвърждение от различни направления на фронта“, отбелязват авторите на Telegram канала „Два майора“.

Обществени групи, позовавайки се на украинския Telegram канал Supernova+, съобщават, че „подобна заповед е издадена от Украйна – да не се атакуват руски енергийни инфраструктурни съоръжения“.

Z-блогърът Владимир Романов (Романов лайт):

„Постъпва информация, че от 7 часа сутринта днес руските въоръжени сили са въвели забрана за обстрел:

— по всякакви цели в Киев и Киевска област;

— по всякаква инфраструктура в цяла Украйна“.

Ще разберем дали тази информация е вярна въз основа на динамиката на ударите (или липсата на такава) през следващите 24 часа, добавя Романов.

Както отбелязват „Двама майора“:

„От една страна, това, разбира се, е лошо. Точно когато започнаха да се усещат реалните последици (и очевидно преувеличени от Киев), ние по същество даваме време за ремонт и стабилизиране.

От друга страна, ръководството на страната е поело курс за разрешаване/замразяване на конфликта и този ангажимент трябва по някакъв начин да бъде демонстриран на практика. Защо е поет този курс е друг въпрос, не наш. Очевидно има икономически и други причини“.

Според Financial Times, възможността за прекратяване на огъня в енергийния сектор е трябвало да бъде обсъдена на тристранни преговори в Абу Даби на 23-24 януари. Дискусията се е съсредоточила върху прекратяване на огъня срещу украинската енергийна инфраструктура в замяна на прекратяването на атаките на Киев срещу руски петролни съоръжения и танкери.