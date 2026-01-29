Tesla отчете 61% срив на печалбата за тримесечието на фона на спад в продажбите и по-високи разходи

Tesla регистрира 61-процентен спад на печалбата за четвъртото тримесечие, повлиян от по-ниските продажби на автомобили и нарасналите разходи, съобщи компанията.

Производителят на електромобили, който се определя като „в преход от хардуерно ориентиран бизнес към физическа AI компания“, обяви, че на 16 януари е постигнал споразумение да инвестира 2 млрд. долара в проекта за изкуствен интелект xAI на Илон Мъск.

Нетната печалба за тримесечието до 31 декември възлиза на 840 млн. долара, при 2,1 млрд. долара година по-рано. Приходите са намалели с 3,1% до 24,9 млрд. долара.

По-слабите резултати бяха очаквани, след като в началото на януари Tesla съобщи за спад на доставките на автомобили през четвъртото тримесечие и за цялата година. В презентация на компанията бяха посочени и допълнителни фактори за негативната динамика, сред които по-високи разходи за преструктуриране, увеличено финансиране за научноизследователска и развойна дейност в сферата на изкуствения интелект, ефектът от по-високите мита, както и спадът на приходите от екологични данъчни кредити след промени в политиката на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

В прогнозата си Tesla не даде оценка за очакваните продажби на автомобили през 2026 г. В отчета си за януари 2025 г. компанията посочи, че очаква „връщане към растеж“ на продажбите, но през 2025 г. доставките са спаднали с 9% до 1,6 млн. автомобила.

Негативната тенденция се дължи и на засилената конкуренция, включително от страна на китайския производител BYD, както и на обществения отзвук около близостта на Илон Мъск с Доналд Тръмп и с крайнодесни политически фигури.

В момента компанията заявява, че се фокусира върху „максимално използване на производствения капацитет“ в заводите си, като подчертава, че общият обем доставки ще зависи от съвкупното търсене на продуктите и редица външни фактори.

Въпреки слабите резултати акциите на Tesla поскъпнаха с 3,1% в извънборсовата търговия.