Тръмп предупреждава Иран, Техеран отвръща със заплаха за незабавен отговор

Напрежението между Иран и САЩ отново се изостря, засега основно на дипломатическо ниво. Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Техеран, че „изтича времето“ за преговори по споразумението за иранската ядрена програма. Изявлението идва на фона на струпването на американски военни сили в Персийския залив.

В отговор иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че въоръжените сили на страната са „с пръст на спусъка“ и са готови да „реагират незабавно и мощно“ на всяка агресия по суша или по море.

От Техеран отново подчертаха, че ядрената програма на страната е изцяло с мирни цели, като отхвърлиха обвиненията на САЩ и техните съюзници, че Иран се стреми към разработване на ядрено оръжие.

Паралелно с това външните министри на държавите от Европейски съюз се готвят да обявят Корпус на гвардейците на Ислямската революция за терористична организация. Досега Франция се противопоставяше на подобен ход, но оттеглянето на тази позиция отваря пътя за консенсус между първите дипломати на 27-те страни членки.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио коментира ситуацията с остри думи:

„Мисля, че режимите, включително този в Иран, са научили, че е ефективно да стреляш в главите на хората със снайпери. Този режим е вероятно по-слаб от всякога и основният проблем, с който се сблъсква, е, че няма начин да отговорят на основните оплаквания на протестиращите и икономиката им е в колапс”,

заяви Рубио.

Развитието на ситуацията поставя Иран под засилен международен натиск както от страна на Вашингтон, така и от Европейския съюз, като следващите дни се очакват ключови решения с потенциално сериозни геополитически последици.