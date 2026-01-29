НА ЖИВО
      четвъртък, 29.01.26
          Тръмп: Путин се съгласи на енергийно примирие за една седмица; „украинците не вярваха, че е възможно"

          29 януари 2026 | 20:08
          Иван Христов
          Иван Христов
          Президентът на САЩ Донад Тръмп заяви, че лично е помолил държавния глава Владимир Путин Русия да не обстрелва Киев и други градове в Украйна за една седмица и той се е съгласил.

          По-рано през деня в социалните мрежи се появиха слухове за енергийно примирие, което досега не е потвърдено официално.

          „Украинците не вярваха, че е възможно“: Така специалният представител на Белия дом Стив Уиткоф коментира съгласието на Путин да не се нанасят удари по Украйна.

           „Мисля, че това демонстрира, г-н президент, вашето ключово влияние в тези преговори. Украинците не вярваха, че е възможно. Руснаците правят неща, които може би мнозина не са очаквали от тях, и аз вярвам, че всичко това е благодарение на вашия несломим дух“, заяви той на правителствено заседание.

          „Е, това беше добро дело. Знаете ли, ако си мислите, че тук е студено, то в Украйна, казват те, можете спокойно да добавите още 20%. Те обикновено са студени места, но сега са изправени пред студове, каквито никога преди не са виждали. Затова реших да говоря за това“, отговори американският президент.

          Според Тръмп украинското ръководство „почти не е повярвало“, но е било „много доволно“ от обещанието на Путин да не обстрелва Киев и други украински градове по време на силния студ.

          „Освен това, ракети, летящи към градовете и селата им, определено не са това, от което се нуждаят в момента“, добави той.

