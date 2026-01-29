Международен екип от астрономи идентифицира небесно тяло, което притежава характеристиките на скалиста планета, подобна на Земята. Обектът, разположен на приблизително 146 светлинни години от нас, е засечен при анализ на данни от космическия телескоп K2 на НАСА. Откритието е описано в публикация на престижното издание The Astrophysical Journal Letters, цитирана от американската космическа агенция.

- Реклама -

Учените предполагат, че става дума за скалист свят, малко по-голям от нашата планета, който обикаля около звезда от слънчев тип. Обектът, носещ временното обозначение HD 137010 b, се разглежда като сериозен „кандидат-планета“ и попада във външния край на така наречената „обитаема зона“. Това специфично разположение спрямо звездата е от ключово значение, тъй като при наличието на подходяща атмосфера би могло да позволи съществуването на вода в течна форма на повърхността.

Орбиталният период на потенциалната екзопланета е изключително близък до земния – една година там продължава приблизително колкото една земна година. Според експертите от НАСА, ако откритието бъде окончателно потвърдено, това може да се окаже първата екзопланета с подобни на Земята характеристики, която пресича диска на звезда, подобна на Слънцето, и същевременно е достатъчно ярка за детайлни последващи наблюдения.

Въпреки приликите със Земята, условията на HD 137010 b вероятно са доста сурови. Звездата HD 137010, макар и подобна на нашето Слънце, е по-хладна и с по-слаба светимост. Изчисленията показват, че планетата получава по-малко от една трета от топлината и светлината, които достигат до Земята. Това предполага значително по-ниски температури, като повърхностната температура вероятно не надвишава минус 68 градуса по Целзий. За сравнение, средната температура на Марс е около минус 65 градуса.

За да бъде официално класифициран обектът като планета, изследователите се нуждаят от допълнително потвърждение. Необходимо е да се наблюдава още един транзит – преминаването на HD 137010 b пред диска на неговата звезда. Дотогава статутът му остава на „кандидат-планета“. Ако хипотезата се потвърди, това ще бъде единственият известен до момента скалист свят в обитаемата зона на звезда от типа на Слънцето.

Ръководител на екипа зад това откритие е Александър Венър, докторант по астрофизика от Университета на Южен Куинсланд, Австралия, който към момента на публикацията работи в Института по астрономия „Макс Планк“ в Германия.