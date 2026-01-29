Украйна и Русия обмениха 38 срещу 1000 тела на загинали войници

На 29 януари се проведоха операции по репатриране, по време на които в Украйна бяха върнати 1000 тела (останки) на загинали войници, а в Русия – телата на 38 души. Това съобщи Координационният щаб за третиране на военнопленници на Украйна и помощникът на президента на Русия Владимир Медински, предават УНИАН и РИА Новости.

„Като част от Истанбулските споразумения, телата на хиляди загинали украински войници бяха предадени на Украйна“, пише Медински в Telegram.

От украинска страна се отбелязва, че следователите на правоохранителните органи, съвместно с украински експертни институции, ще извършат всички необходими мерки, насочени към идентифициране на репатрираните жертви.