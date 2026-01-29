НА ЖИВО
          Самоубийството на Билгин: Момчето споделило с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС
          Украйна и Русия обмениха 38 срещу 1000 тела на загинали войници

          29 януари 2026 | 14:19 710
          Обмен на тела на загинали между Украйна и Русия
          Обмен на тела на загинали между Украйна и Русия
          На 29 януари се проведоха операции по репатриране, по време на които в Украйна бяха върнати 1000 тела (останки) на загинали войници, а в Русия – телата на 38 души. Това съобщи Координационният щаб за третиране на военнопленници на Украйна и помощникът на президента на Русия Владимир Медински, предават УНИАН и РИА Новости.

          „Като част от Истанбулските споразумения, телата на хиляди загинали украински войници бяха предадени на Украйна“, пише Медински в Telegram.

          От украинска страна се отбелязва, че следователите на правоохранителните органи, съвместно с украински експертни институции, ще извършат всички необходими мерки, насочени към идентифициране на репатрираните жертви.

