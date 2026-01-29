НА ЖИВО
          Война

          Украйна предложи военна помощ на Молдова за решение на Приднестровския въпрос

          29 януари 2026 | 17:04
          Приднестровието
          Приднестровието
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Киев е готов да помогне, включително с военни средства, на приятелите си от Молдова в разрешаването на Приднестровския въпрос. Това заяви министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха в интертвю пред „Украинская правда“. Той ясно заяви, че ако е необходимо, помощ на Кишинев може да бъде предоставена с военни средства.

          „Мисля, че заплахата от продължаващото присъствие на руски войски в Приднестровието става все по-ясна. Това означава и необходимостта от възстановяване на териториалната цялост на Молдова въз основа на международното право“, отбеляза първият дипломат на Киев

          Сибиха подчерта, че съществуващият формат на преговори, включващ Украйна, Русия и ОССЕ като гаранти и посредници в диалога на Кишинев с Тираспол, като САЩ и ЕС действат като наблюдатели, е изчерпал напълно потенциала си.

          „Форматът 5+2 се провали напълно като инструмент за разрешаване на приднестровския въпрос. Убеден съм, че ЕС трябва да играе решаваща роля в този процес в бъдеще, а Украйна също трябва да участва. Категорично се противопоставяме на участието на Русия във всякакви подобни формати, където присъства Украйна. Смятаме, че тя няма място там“, подчерта украинският министър.

          Той добави, че Украйна може да помогне за възстановяване на териториалната цялост на Молдова чрез сила.

          „Вече помагаме – чрез развитието на съвместна гранична инфраструктура, чрез намаляване на зависимостта на Молдова от руските енергийни ресурси и чрез съвместно сътрудничество по пътя към членство в ЕС. Нещо повече, от решаващо значение е това да бъде съвместно усилие. Това (военно решение) беше и остава право на Кишинев да определя политиката в този контекст“, посочи Сибиха.

          Дипломатът приветства съобщението на молдовските власти, че разработват таен план със западните партньори за реинтеграция на Приднестровието. Той потвърди, че Киев е „готов да разгледа искания от приятелска Молдова за по-нататъшно практическо сътрудничество“.

          „Между другото, отношенията ни сега са по-добри от всякога: европейската интеграция ни сближи много. И искрено вярвам, че денят на изборите в Молдова (парламентарните избори се проведоха в Молдова през септември 2025 г.) беше исторически ден за цяла Европа. Това беше денят на поражението на Русия – в тази страна и в региона“, заключи Сибиха.

