Украйна се опитва да реши проблема с използването на Starlink от Русия заедно със SpaceX

Министерството на отбраната на Украйна, заедно със SpaceX, вече разглежда въпроса за използването на Starlink от руски дронове, съобщи министърът на отбраната на страната в своя канал в Telegram, предава УНИАН.

Според него, няколко часа след като руски дронове със Starlink свързаност се появиха над украинските градове, екипът на украинското военно ведомство своевременно се е свързал със SpaceX и е предложило решения.

„Благодарен съм на президента на SpaceX Гуин Шотуел и лично на Илон Мъск за бързата им реакция и започването на работа за разрешаване на ситуацията. Решението на Илон Мъск спешно да активира Starlink и да изпрати първата партида терминали в Украйна в началото на пълномащабно нахлуване беше критично за стабилността на нашата държава“, отбеляза министърът.

Федоров добави, че западните технологии трябва да продължат да помагат за изграждането на демократичен свят и защитата на цивилното население, а не да се използват за терор и унищожаване на мирни градове.