      четвъртък, 29.01.26
          Украйна се опитва да реши проблема с използването на Starlink от Русия заедно със SpaceX

          29 януари 2026 | 16:26
          Министерството на отбраната на Украйна, заедно със SpaceX, вече разглежда въпроса за използването на Starlink от руски дронове, съобщи министърът на отбраната на страната в своя канал в Telegram, предава УНИАН.

          Според него, няколко часа след като руски дронове със Starlink свързаност се появиха над украинските градове, екипът на украинското военно ведомство своевременно се е свързал със SpaceX и е предложило решения.

          „Благодарен съм на президента на SpaceX Гуин Шотуел и лично на Илон Мъск за бързата им реакция и започването на работа за разрешаване на ситуацията. Решението на Илон Мъск спешно да активира Starlink и да изпрати първата партида терминали в Украйна в началото на пълномащабно нахлуване беше критично за стабилността на нашата държава“, отбеляза министърът.

          Федоров добави, че западните технологии трябва да продължат да помагат за изграждането на демократичен свят и защитата на цивилното население, а не да се използват за терор и унищожаване на мирни градове.

