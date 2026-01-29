Украйна свали Су-34 над Черно море, втори самолет падна в Русия

29 януари 2026 | 10:07
137
През последните 24 часа Русия е загубила два самолета Су-34. Това обяви в ефира на „Телемаратона“ Дмитро Жмайло, изпълнителен директор на Украинския център за сигурност и сътрудничество. Той отбеляза, че единият от тях е свален от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) над Черно море, а вторият се е разбил в Русия.
„През последните 24 часа руски самолет Су-34 беше свален над Черно море. Друг се разби в Русия, очевидно с определени технически неизправности“, казва Жмайло.
