Унгарският антитерористичен център TEK откри офис в Република Сръбска

Офис на Центъра за борба с тероризма (TEK) към Министерството на вътрешните работи на Унгария беше открит в Република Сръбска, в района на Баня Лука. Ходът бележи нов етап в задълбочаването на сътрудничеството между ентитета и режима на Виктор Орбан.

- Реклама -

През последните години Будапеща и Република Сръбска развиват все по-тясно партньорство, най-вече в политическата сфера. Унгарските власти, начело с премиера Виктор Орбан, нееднократно оказваха подкрепа на бившия президент на Република Сръбска Милорад Додик, включително чрез блокиране на опити на Европейския съюз да му наложи санкции.

Министърът на вътрешните работи на Република Сръбска Желко Будимир, който откри офиса заедно с директора на TEK Янош Хайду, заяви, че основната цел е развитие на сътрудничеството в обмена на информация и обучението на кадри, с фокус върху засилването на борбата с тероризма.

Преди година МВР на Република Сръбска и унгарският TEK подписаха меморандум за разбирателство, насочен към укрепване на полицейското сътрудничество. Документът обхваща борбата с тероризма, обмена на информация и добри практики, техническо и научно партньорство, както и съвместни обучения и тренировки за изпълнение на сложни задачи в сферата на сигурността.

„С тероризма можем да се борим единствено чрез обмен на информация – както за превенция, така и когато се налага използването на специализирани антитерористични части“, заяви Будимир пред журналисти след откриването на офиса в Залужани, край Баня Лука.

От своя страна директорът на унгарския TEK Янош Хайду подчерта, че сътрудничеството създава ефективна система, която може да допринесе за сигурността на държавите и гражданите. Той съобщи, че вече е стартирана серия от обучения, като първото е фокусирано върху прилагането на тактическа медицина на практика и демонстрира инструментите и капацитета на TEK.

„Ако действаме поотделно и издигаме стени, заплахата винаги ще бъде една крачка пред нас“, допълни Хайду.

На 25 февруари миналата година Хайду и директорът на полицията на Република Сръбска Синиша Кострешевич подписаха в Баня Лука меморандум за засилване на сътрудничеството, след което в ентитета започнаха съвместни учения между унгарската специална полиция и местното вътрешно министерство.

Освен в сферата на сигурността и политиката, Унгария и Република Сръбска развиват и активни икономически връзки. През последните пет години ентитетът е получил около 170 млн. евро от Унгария под формата на заеми за рефинансиране на дълга и финансова помощ за земеделски производители.

Унгария е и единствената държава членка на ЕС, която през 2024 г. в Общото събрание на ООН гласува против резолюцията за геноцида в Сребреница, заставайки на страната на Сърбия и Република Сръбска.