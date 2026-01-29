Вангел Вангелов: Водим разговори за още нови

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов обяви, че клубът води преговори с няколко футболисти и е възможно до края на зимния трансферен прозорец да има още едно-две попълнения. Той коментира целите на отбора до края на сезона, работата по изграждането на стадиона, както и името на съоръжението.

„От това, което видях сам на подготвителния лагер, а слушам и от треньорите – онова, за което отидоха, е свършено. Направиха добра подготовка, избистриха състава. Така, че отборът е готов за първенството“, заяви Вангелов пред в. „Тема Спорт“.

„На 90% нещата със селекцията са приключили. Ако успеем да вземем още един или двама футболисти, ще го направим. Ако не, ще го оставим за лятото. Всичко, което треньорът искаше, го осигурихме. Естествено, винаги може да подобрим състава. Водим разговори с няколко футболисти, ако се стигне до положителен развой, ще ги привлечем. Засега не искам да разкриваме за какви позиции става въпрос.“

„С оглед на лошия старт на сезона искаме да се доберем до възможно по-високо класиране – в Топ 4 задължително. И, естествено, да се опитаме да спечелим Купата на България. Повече сме се концентрирали върху нашия отбор. Мисля, че всичко зависи от нас, а не толкова от другите тимове. Според мен Христо Янев се справя много добре. Въобще не сме коментирали неговата смяна или нещо подобно. И той, и ние като ръководство сме концентрирани върху завършека на сезона по най-добрия начин, след което ще говорим за бъдещето“, уточни изпълнителният директор на ЦСКА.

„Има много работа по стадиона, която трябва да се свърши за малко време. Фокусирани сме върху нея и ще я свършим. През следващия сезон ще играем на новия стадион, а дали ще бъде още в началото – времето ще покаже. Правим всичко по силите си, за да бъде възможно най-скоро. Името си остава „Българска армия“. Засега няма нищо, свързано със спонсорство“, коментира шефът на „армейците“.

„Длъжността ми като изпълнителен директор е по-различна. Има много неща да се свършат за кратко време. Концентриран съм върху по-малко говорене и повече работа. Със спортния директор Бойко Величков се разбираме добре. Има отлична комуникация между него и треньорски щаб, така и между него и мен. Всичко в ЦСКА върви гладко, феновете да са спокойни“, завърши Вангел Вангелов.