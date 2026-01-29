Външният министър на Украйна: Зеленски е готов да се срещне с Путин

Украинският президент Володимир Зеленски е готов да се срещне с руския държавен глава Владимир Путин, за да обсъдят най-чувствителните въпроси, особено тези, свързани с териториите и Запорожката АЕЦ. Кремъл обаче не изглежда заинтересован от подобна среща. Това заяви министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха в хода на онлайн среща на Съвета на министрите на външните работи на Европейския съюз, предава УНИАН.

По-конкретно, в контекста на мирните усилия и неотдавнашните разговори в Абу Даби, Сибиха отбеляза, че Украйна ги разглежда като продължение на ангажимента си със САЩ и мирните усилия, които получиха нов тласък миналата есен.

Външният министър съобщи, че Украйна и Съединените щати в момента се подготвят за следващия кръг от тристранни преговори в близко бъдеще.

„Както вече казах, украинският президент Володимир Зеленски е готов да се срещне с Путин, за да обсъди най-чувствителните въпроси, особено тези, свързани с териториите и Запорожката АЕЦ. Публичната реакция на Кремъл на това изявление за пореден път демонстрира, че Путин не желае да спре агресията“, подчерта министърът.

Сибиха отбеляза също, че в настоящата геополитическа реалност само САЩ и президентът Доналд Тръмп са способни да принудят Москва да прекрати войната.

Министърът на външните работи подчерта, че въпреки „високопарните си изявления“, Русия не е успяла да постигне нито един пробив на бойното поле, а загубите й продължават да се увеличават. Целта на Украйна е да достигне ниво от 50 000 руски жертви на месец. По-конкретно, според Сибиха, когато руснаците губят повече, отколкото могат да понесат, това ще принуди Путин и неговия режим да преразгледат плановете си.

Министърът също така повтори, че Украйна се стреми да постигне паритет във въоръженията и възможностите на фронтовата линия.

Сибиха подчерта, че подкрепата за Украйна е инвестиция в цялостната сигурност на европейския континент. „Печелим ви време – това е горчивата истина. По-добре е да спрем Русия в Украйна сега“, обясни той.

В същото време първият дипломат на Киев отбеляза, че Европа трябва да постигне пълна стратегическа автономия по въпросите на въоръжаването и сигурността. Това е въпрос на оцеляване на Европа, а Украйна е ключов елемент в този процес.