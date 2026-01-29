ВАС върна в сила реформата за паркирането в София

Върховен административен съд е обезсилил определението на Административен съд София-град, с което беше спряно предварителното изпълнение на наредбата за реформа на зоните за паркиране в София, съобщават от съда. Обезсилването засяга частта, с която е спряно предварителното изпълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, приета на 13 ноември 2025 г. от Столичен общински съвет.

Със същото определение ВАС прекратява и съдебното производство по делото, образувано по частна жалба на Столичния общински съвет срещу акта на първоинстанционния съд. Върховните магистрати приемат, че определението на АССГ е валидно, но недопустимо, поради което следва да бъде обезсилено. Актът на ВАС е окончателен.

Аргументите на съда

Според ВАС актовете за изменение и допълнение на нормативни административни актове нямат самостоятелно правно действие, а обслужват основния подзаконов нормативен акт, който изменят. Те имат вторичен характер, тъй като единствено въвеждат промени в съдържанието на вече действащи разпоредби.

До влизането им в сила тези актове не пораждат правни последици, като правно действие имат само действащите към момента разпоредби на основния подзаконов акт. След влизането в сила пък измененията престават да съществуват самостоятелно, тъй като стават част от акта, който изменят. Изключение се допуска единствено за преходните, допълнителните и заключителните разпоредби, но само ако им е придадено самостоятелно значение.

В този смисъл ВАС приема, че наредбата, с която се въвеждат промени относно цените на платеното паркиране, работното време, обхвата на зоните и размера на глобите, не може да поражда самостоятелно правно действие. Затова и спирането на предварителното ѝ изпълнение е лишено от предмет.

Съдът подчертава още, че преходните и заключителните разпоредби на наредбата не са били влезли в сила към момента на произнасяне на АССГ, поради което и спирането на тяхното предварително изпълнение също е без предмет.

Припомня се, че на 27 ноември 2025 г. АССГ обяви за нищожно решението на СОС за поскъпване и разширяване на зоните за паркиране, като реформата трябваше да влезе в сила от 5 януари 2026 г. Към този момент обаче нито една от разпоредбите, на които е придадено самостоятелно значение, не е била действаща, което допълнително подкрепя извода на ВАС.