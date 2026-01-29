НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:44 Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода14:29 НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала14:15 Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова за служебен премиер (ВИДЕО)14:05 ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)11:01 Самоубийството на Билгин: Момчето споделило с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС09:52 НС дебатира за броя на изборните секции в трети страни09:42 Както „Евроком“ първо съобщи: Лукойл продава международните си активи09:11 Крум Зарков обяви, че ще се кандидатира за лидер на БСП: Необходима е радикалната промяна
          НачалоБългарияОбщество

          ВАС върна в сила реформата за паркирането в София

          29 януари 2026 | 14:20 610
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Върховен административен съд е обезсилил определението на Административен съд София-град, с което беше спряно предварителното изпълнение на наредбата за реформа на зоните за паркиране в София, съобщават от съда. Обезсилването засяга частта, с която е спряно предварителното изпълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, приета на 13 ноември 2025 г. от Столичен общински съвет.

          - Реклама -
          СОС реши: Двойно по-скъпо паркиране в София от 2026 г. и разширяване на зоните СОС реши: Двойно по-скъпо паркиране в София от 2026 г. и разширяване на зоните

          Със същото определение ВАС прекратява и съдебното производство по делото, образувано по частна жалба на Столичния общински съвет срещу акта на първоинстанционния съд. Върховните магистрати приемат, че определението на АССГ е валидно, но недопустимо, поради което следва да бъде обезсилено. Актът на ВАС е окончателен.

          Аргументите на съда

          Според ВАС актовете за изменение и допълнение на нормативни административни актове нямат самостоятелно правно действие, а обслужват основния подзаконов нормативен акт, който изменят. Те имат вторичен характер, тъй като единствено въвеждат промени в съдържанието на вече действащи разпоредби.

          До влизането им в сила тези актове не пораждат правни последици, като правно действие имат само действащите към момента разпоредби на основния подзаконов акт. След влизането в сила пък измененията престават да съществуват самостоятелно, тъй като стават част от акта, който изменят. Изключение се допуска единствено за преходните, допълнителните и заключителните разпоредби, но само ако им е придадено самостоятелно значение.

          В този смисъл ВАС приема, че наредбата, с която се въвеждат промени относно цените на платеното паркиране, работното време, обхвата на зоните и размера на глобите, не може да поражда самостоятелно правно действие. Затова и спирането на предварителното ѝ изпълнение е лишено от предмет.

          Столична община предлага: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват към районите Столична община предлага: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват към районите

          Съдът подчертава още, че преходните и заключителните разпоредби на наредбата не са били влезли в сила към момента на произнасяне на АССГ, поради което и спирането на тяхното предварително изпълнение също е без предмет.

          Припомня се, че на 27 ноември 2025 г. АССГ обяви за нищожно решението на СОС за поскъпване и разширяване на зоните за паркиране, като реформата трябваше да влезе в сила от 5 януари 2026 г. Към този момент обаче нито една от разпоредбите, на които е придадено самостоятелно значение, не е била действаща, което допълнително подкрепя извода на ВАС.

          Върховен административен съд е обезсилил определението на Административен съд София-град, с което беше спряно предварителното изпълнение на наредбата за реформа на зоните за паркиране в София, съобщават от съда. Обезсилването засяга частта, с която е спряно предварителното изпълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, приета на 13 ноември 2025 г. от Столичен общински съвет.

          - Реклама -
          СОС реши: Двойно по-скъпо паркиране в София от 2026 г. и разширяване на зоните СОС реши: Двойно по-скъпо паркиране в София от 2026 г. и разширяване на зоните

          Със същото определение ВАС прекратява и съдебното производство по делото, образувано по частна жалба на Столичния общински съвет срещу акта на първоинстанционния съд. Върховните магистрати приемат, че определението на АССГ е валидно, но недопустимо, поради което следва да бъде обезсилено. Актът на ВАС е окончателен.

          Аргументите на съда

          Според ВАС актовете за изменение и допълнение на нормативни административни актове нямат самостоятелно правно действие, а обслужват основния подзаконов нормативен акт, който изменят. Те имат вторичен характер, тъй като единствено въвеждат промени в съдържанието на вече действащи разпоредби.

          До влизането им в сила тези актове не пораждат правни последици, като правно действие имат само действащите към момента разпоредби на основния подзаконов акт. След влизането в сила пък измененията престават да съществуват самостоятелно, тъй като стават част от акта, който изменят. Изключение се допуска единствено за преходните, допълнителните и заключителните разпоредби, но само ако им е придадено самостоятелно значение.

          В този смисъл ВАС приема, че наредбата, с която се въвеждат промени относно цените на платеното паркиране, работното време, обхвата на зоните и размера на глобите, не може да поражда самостоятелно правно действие. Затова и спирането на предварителното ѝ изпълнение е лишено от предмет.

          Столична община предлага: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват към районите Столична община предлага: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват към районите

          Съдът подчертава още, че преходните и заключителните разпоредби на наредбата не са били влезли в сила към момента на произнасяне на АССГ, поради което и спирането на тяхното предварително изпълнение също е без предмет.

          Припомня се, че на 27 ноември 2025 г. АССГ обяви за нищожно решението на СОС за поскъпване и разширяване на зоните за паркиране, като реформата трябваше да влезе в сила от 5 януари 2026 г. Към този момент обаче нито една от разпоредбите, на които е придадено самостоятелно значение, не е била действаща, което допълнително подкрепя извода на ВАС.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          5500 долара за тройунция: Златото достигна нов ценови връх

          Росица Николаева -
          Цената на златото скочи до нов исторически връх над 5500 долара за тройунция, петролът поскъпна, а борсовите индекси тръгнаха надолу след изостряне на геополитическото...
          България

          Стела Николова пред Евроком: „Възраждане“ получи държавен имот и иска да ограничи вота, а Пеевски е „фантом“ в парламента (видео)

          Екип Евроком -
          Депутатката пита защо Делян Пеевски не влиза в пленарна зала
          Икономика

          Le Figaro: България се присъедини към еврозоната – Какво може да посетите там

          Росица Николаева -
          Френският ежедневник „Le Figaro“ публикува в онлайн изданието си статия, посветена на България като привлекателна туристическа дестинация. Поводът е присъединяването на страната ни към еврозоната,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions