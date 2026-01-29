Васил Терзиев представя прoект за обновяването на 6-то ОУ ,,Граф Н. П. Игнатиев“

Кметът на София Васил Терзиев ще представи проекта за обновяване на Шесто основно училище „Граф Н. П. Игнатиев“ от 18:00 ч. в Столичен куклен театър.

Проектът е вторият, който се реализира в рамките на инициативата ,,Училището – сърцето на квартала“. Тя има за цел да превърне училищните пространства в отворени, зелени и вдъхновяващи места за учене, спорт, култура и срещи на общността. Инициативата търси устойчиви решения, които едновременно да подобрят образователната среда чрез преминаване към едносменен режим на обучение и да отговорят на нуждите на кварталите, съобщават от Столична община.

Проектът за 6-то основно училище „Граф Н. П. Игнатиев“ предлага цялостна визия за модерно училище, съобразено със съвременните образователни практики, сигурността на децата и активното участие на местната общност. Акцент е поставен върху функционалната организация на пространствата, повече зелени площи и по-добра връзка между училището и градската среда.

По време на събитието ще бъдат представени визуализации на проекта, следващите стъпки за неговото реализиране, както и възможностите този модел да бъде приложен и в други столични училища.