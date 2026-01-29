НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:44 Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода14:29 НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала14:15 Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова за служебен премиер (ВИДЕО)14:05 ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)11:01 Самоубийството на Билгин: Момчето споделило с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС09:52 НС дебатира за броя на изборните секции в трети страни09:42 Както „Евроком“ първо съобщи: Лукойл продава международните си активи09:11 Крум Зарков обяви, че ще се кандидатира за лидер на БСП: Необходима е радикалната промяна
          НачалоВойна

          Великобритания изгони руски кораб, пуснал котва над трансатлантическите кабели в териториалните й води

          29 януари 2026 | 14:49 180
          Wildcat
          Wildcat
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руски кораб е бил прогонен от териториалните води на Великобритания от боен хеликоптер на Кралския флот, след като е хвърлил котва над трансатлантически кабели за данни,съобщава The Telegraph.

          - Реклама -

          Товарният кораб „Синегорск“ е влязъл в Бристълския канал във вторник вечерта и изглежда е хвърлил котва на около две мили от Майнхед, на северния бряг на Съмърсет.

          Мястото за акостиране на „Синегорск“ е било на по-малко от миля от подводни телекомуникационни кабели, свързващи Великобритания със САЩ, Канада, Испания и Португалия. Длъжностни лица са наредили на кораба да напусне британски води, след като руснаците са заявили, че извършват важни ремонти за безопасност.

          След 14 часа хеликоптер RN Wildcat е изпратен от военноморската въздушна база в Йовилтън, Съмърсет, което е накарало руския екипаж да вдигне котва и да отплава обратно в морето.

          Алиша Кърнс, министърът на сигурността в сянка, заяви: „Движенията на този руски кораб са дълбоко подозрителни. [Това е] напомняне за постоянните и пагубни заплахи, пред които е изправена страната ни от Путин и неговите съюзници“.

          Последното регистрирано посещение на Синегорск в пристанище е било преди три седмици в Архангелск – основен търговски център, който е и щаб на Северния флот на руския военноморски флот.

          Данни от MarineTraffic показват, че товарният кораб е плавал по Бристълския канал във вторник вечерта и е спрял на около две морски мили от Майнхед около 23:00 часа. Той е останал неподвижен, което предполага, че е бил закотвен, до около 14:00 часа в сряда.

          На три четвърти от миля от местоположението на Синегорск са били разположени пет подводни кабела за данни. Два от тях са от кабелната система TGN Atlantic, свързваща Великобритания с Ню Йорк. Друг, EXA Express, свързва Обединеното кралство с Нова Скотия в Канада, глобална точка за срещи на телекомуникационни компании. Останалите два, образуващи кабелната мрежа VSNL Western Europe, свързват Испания и Португалия с Обединеното кралство.

          Уебсайтове за проследяване на самолети показват, че самолет за наблюдение на бреговата охрана, регистриран G-HMGC, е прекарал около половин час в кръг над Синегорск в сряда сутринта.

          Руски кораб е бил прогонен от териториалните води на Великобритания от боен хеликоптер на Кралския флот, след като е хвърлил котва над трансатлантически кабели за данни,съобщава The Telegraph.

          - Реклама -

          Товарният кораб „Синегорск“ е влязъл в Бристълския канал във вторник вечерта и изглежда е хвърлил котва на около две мили от Майнхед, на северния бряг на Съмърсет.

          Мястото за акостиране на „Синегорск“ е било на по-малко от миля от подводни телекомуникационни кабели, свързващи Великобритания със САЩ, Канада, Испания и Португалия. Длъжностни лица са наредили на кораба да напусне британски води, след като руснаците са заявили, че извършват важни ремонти за безопасност.

          След 14 часа хеликоптер RN Wildcat е изпратен от военноморската въздушна база в Йовилтън, Съмърсет, което е накарало руския екипаж да вдигне котва и да отплава обратно в морето.

          Алиша Кърнс, министърът на сигурността в сянка, заяви: „Движенията на този руски кораб са дълбоко подозрителни. [Това е] напомняне за постоянните и пагубни заплахи, пред които е изправена страната ни от Путин и неговите съюзници“.

          Последното регистрирано посещение на Синегорск в пристанище е било преди три седмици в Архангелск – основен търговски център, който е и щаб на Северния флот на руския военноморски флот.

          Данни от MarineTraffic показват, че товарният кораб е плавал по Бристълския канал във вторник вечерта и е спрял на около две морски мили от Майнхед около 23:00 часа. Той е останал неподвижен, което предполага, че е бил закотвен, до около 14:00 часа в сряда.

          На три четвърти от миля от местоположението на Синегорск са били разположени пет подводни кабела за данни. Два от тях са от кабелната система TGN Atlantic, свързваща Великобритания с Ню Йорк. Друг, EXA Express, свързва Обединеното кралство с Нова Скотия в Канада, глобална точка за срещи на телекомуникационни компании. Останалите два, образуващи кабелната мрежа VSNL Western Europe, свързват Испания и Португалия с Обединеното кралство.

          Уебсайтове за проследяване на самолети показват, че самолет за наблюдение на бреговата охрана, регистриран G-HMGC, е прекарал около половин час в кръг над Синегорск в сряда сутринта.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Сиярто: Държавите от ЕС за първи път открито обявиха, че искат война

          Никола Павлов -
          Европейският съюз за първи път открито е заявил нежеланието си за мир в Украйна по време на заседание на външните министри на страните членки....
          Война

          Русия ще преговаря със Зеленски само в Москва

          Иван Христов -
          Русия в момента предлага на президента на Украйна Володимир Зеленски, който желае да се срещне с руския държавен глава Владимир Путин, разговори в Москва....
          Война

          Виктор Орбан: Унгария няма да позволи Украйна да стане член на ЕС

          Иван Христов -
          Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че правителството му няма да се поддаде на натиск от Брюксел относно присъединяването на Украйна към Европейския съюз...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions