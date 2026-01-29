Великобритания изгони руски кораб, пуснал котва над трансатлантическите кабели в териториалните й води

Руски кораб е бил прогонен от териториалните води на Великобритания от боен хеликоптер на Кралския флот, след като е хвърлил котва над трансатлантически кабели за данни,съобщава The Telegraph.

Товарният кораб „Синегорск“ е влязъл в Бристълския канал във вторник вечерта и изглежда е хвърлил котва на около две мили от Майнхед, на северния бряг на Съмърсет.

Мястото за акостиране на „Синегорск“ е било на по-малко от миля от подводни телекомуникационни кабели, свързващи Великобритания със САЩ, Канада, Испания и Португалия. Длъжностни лица са наредили на кораба да напусне британски води, след като руснаците са заявили, че извършват важни ремонти за безопасност.

След 14 часа хеликоптер RN Wildcat е изпратен от военноморската въздушна база в Йовилтън, Съмърсет, което е накарало руския екипаж да вдигне котва и да отплава обратно в морето.

Алиша Кърнс, министърът на сигурността в сянка, заяви: „Движенията на този руски кораб са дълбоко подозрителни. [Това е] напомняне за постоянните и пагубни заплахи, пред които е изправена страната ни от Путин и неговите съюзници“.

Последното регистрирано посещение на Синегорск в пристанище е било преди три седмици в Архангелск – основен търговски център, който е и щаб на Северния флот на руския военноморски флот.

Данни от MarineTraffic показват, че товарният кораб е плавал по Бристълския канал във вторник вечерта и е спрял на около две морски мили от Майнхед около 23:00 часа. Той е останал неподвижен, което предполага, че е бил закотвен, до около 14:00 часа в сряда.

На три четвърти от миля от местоположението на Синегорск са били разположени пет подводни кабела за данни. Два от тях са от кабелната система TGN Atlantic, свързваща Великобритания с Ню Йорк. Друг, EXA Express, свързва Обединеното кралство с Нова Скотия в Канада, глобална точка за срещи на телекомуникационни компании. Останалите два, образуващи кабелната мрежа VSNL Western Europe, свързват Испания и Португалия с Обединеното кралство.

Уебсайтове за проследяване на самолети показват, че самолет за наблюдение на бреговата охрана, регистриран G-HMGC, е прекарал около половин час в кръг над Синегорск в сряда сутринта.