      четвъртък, 29.01.26
          Виктор Орбан: Унгария няма да позволи Украйна да стане член на ЕС

          29 януари 2026 | 14:53
          Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че правителството му няма да се поддаде на натиск от Брюксел относно присъединяването на Украйна към Европейския съюз и няма да позволи това да се случи.

          Според него три четвърти от европейците се противопоставят на ускореното присъединяване на Украйна към Европейския съюз, но въпреки това властите на ЕС продължават да настояват за този въпрос.

          „Нашето патриотично правителство прави точно това, което народът му е наредил. Няма да отстъпим, въпреки натиска“, подчерта Орбан. Той добави още, че Унгария е една от малкото страни, способни да се противопоставят на позицията на Брюксел по този въпрос.

          Според Орбан унгарците отхвърлят ускореното членство на Украйна в ЕС поради необходимостта от защита на селскостопанското си производство, както и от гарантиране на сигурността и мира в страната.

          По-рано германският канцлер Фридрих Мерц отбеляза, че не вижда шанс Украйна бързо да се присъедини към Европейския съюз.

          Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще бъде готова да се присъедини към Европейския съюз през 2027 г.

          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи на лидерите на ЕС пътна карта, която предвижда ускорено присъединяване на Украйна към Европейския съюз до 2027 г.

