НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:44 Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода14:29 НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала14:15 Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова за служебен премиер (ВИДЕО)14:05 ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)11:01 Самоубийството на Билгин: Момчето споделило с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС09:52 НС дебатира за броя на изборните секции в трети страни09:42 Както „Евроком“ първо съобщи: Лукойл продава международните си активи09:11 Крум Зарков обяви, че ще се кандидатира за лидер на БСП: Необходима е радикалната промяна
          НачалоНаука и Технологии

          Виртуалната сензация Лолита: Певица с изкуствен интелект покорява музикалната сцена в Румъния

          29 януари 2026 | 14:20 180
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Музикалната индустрия в Румъния стана свидетел на необичаен феномен, който бързо набира популярност в социалните мрежи. Нова звезда на име Лолита печели хиляди фенове и генерира милиони гледания, въпреки че не съществува във физическия свят. Тя е изцяло дигитален продукт, създаден чрез технологиите на изкуствения интелект.

          - Реклама -

          Зад образа на виртуалната изпълнителка стои млад мъж от град Бакъу, който се представя с псевдонима Том. Той е професионален визуален дизайнер с над десетгодишен опит в обработката и редактирането на видео и фотографско съдържание. Именно той е авторът на текстовете, които Лолита изпълнява, като влага в проекта своите творчески виждания за съвременната музика.

          Стилът на виртуалната певица е интересна симбиоза между фолклорни мотиви и модерно звучене. Самият създател описва концепцията като мост между поколенията и културите.

          „Лолита пее на румънски език. Тя е проект, който свързва старото с новото. Специфичен звук на цигулка, традиционна музика, изпълнявана от ромски оркестри е примесена с модерни инструментални акценти. Няколко стила се преплитат“, обяснява Том.

          Реакциите на публиката са изненадващо емоционални за дигитален персонаж. Потребителите в социалните мрежи не крият възхищението си от качеството на изпълненията и въздействието на музиката.

          „Откакто я открих, я слушам почти през цялото време. Може да е изкуствен интелект, но в гласа ѝ има страст, а текстовете и мелодиите са на най-високо ниво“, пише потребител в мрежата. Друг почитател допълва емоционално: „Боже мой, колко е красиво, балсам за сърцето!“.

          Успехът на проекта се разглежда и като технологичен пробив в региона, тъй като успява да премине отвъд простото технологично любопитство и да създаде истинска връзка с публиката.

          „Лолита Черчел е първият изпълнител с изкуствен интелект в румънското пространство, който преодоля бариерата на изкуствения интелект и спечели симпатиите на хората“, коментира Денис Закон, консултант по изкуствен интелект от Република Молдова, цитиран от сайта „Зиаре“.

          Музикалната индустрия в Румъния стана свидетел на необичаен феномен, който бързо набира популярност в социалните мрежи. Нова звезда на име Лолита печели хиляди фенове и генерира милиони гледания, въпреки че не съществува във физическия свят. Тя е изцяло дигитален продукт, създаден чрез технологиите на изкуствения интелект.

          - Реклама -

          Зад образа на виртуалната изпълнителка стои млад мъж от град Бакъу, който се представя с псевдонима Том. Той е професионален визуален дизайнер с над десетгодишен опит в обработката и редактирането на видео и фотографско съдържание. Именно той е авторът на текстовете, които Лолита изпълнява, като влага в проекта своите творчески виждания за съвременната музика.

          Стилът на виртуалната певица е интересна симбиоза между фолклорни мотиви и модерно звучене. Самият създател описва концепцията като мост между поколенията и културите.

          „Лолита пее на румънски език. Тя е проект, който свързва старото с новото. Специфичен звук на цигулка, традиционна музика, изпълнявана от ромски оркестри е примесена с модерни инструментални акценти. Няколко стила се преплитат“, обяснява Том.

          Реакциите на публиката са изненадващо емоционални за дигитален персонаж. Потребителите в социалните мрежи не крият възхищението си от качеството на изпълненията и въздействието на музиката.

          „Откакто я открих, я слушам почти през цялото време. Може да е изкуствен интелект, но в гласа ѝ има страст, а текстовете и мелодиите са на най-високо ниво“, пише потребител в мрежата. Друг почитател допълва емоционално: „Боже мой, колко е красиво, балсам за сърцето!“.

          Успехът на проекта се разглежда и като технологичен пробив в региона, тъй като успява да премине отвъд простото технологично любопитство и да създаде истинска връзка с публиката.

          „Лолита Черчел е първият изпълнител с изкуствен интелект в румънското пространство, който преодоля бариерата на изкуствения интелект и спечели симпатиите на хората“, коментира Денис Закон, консултант по изкуствен интелект от Република Молдова, цитиран от сайта „Зиаре“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Сиярто: Държавите от ЕС за първи път открито обявиха, че искат война

          Никола Павлов -
          Европейският съюз за първи път открито е заявил нежеланието си за мир в Украйна по време на заседание на външните министри на страните членки....
          ИТ

          Google плаща 135 млн. долара заради тайно използване на мобилни данни от Android

          Михаил Георгиев -
          Технологичният гигант Google постигна споразумение да заплати сумата от 135 милиона долара, слагайки край на продължителна съдебна битка относно практиките за поверителност на компанията....
          Инциденти

          Бурята „Кристин“ взе пет жертви и остави стотици хиляди без ток в Португалия (ВИДЕО)

          Десислава Димитрова -
          Бурята „Кристин“ е отнела живота на петима души и е оставила близо 450 000 абонати без електрозахранване, повече от 24 часа след преминаването ѝ през централна и северна Португалия.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions