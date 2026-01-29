Музикалната индустрия в Румъния стана свидетел на необичаен феномен, който бързо набира популярност в социалните мрежи. Нова звезда на име Лолита печели хиляди фенове и генерира милиони гледания, въпреки че не съществува във физическия свят. Тя е изцяло дигитален продукт, създаден чрез технологиите на изкуствения интелект.

Зад образа на виртуалната изпълнителка стои млад мъж от град Бакъу, който се представя с псевдонима Том. Той е професионален визуален дизайнер с над десетгодишен опит в обработката и редактирането на видео и фотографско съдържание. Именно той е авторът на текстовете, които Лолита изпълнява, като влага в проекта своите творчески виждания за съвременната музика.

Стилът на виртуалната певица е интересна симбиоза между фолклорни мотиви и модерно звучене. Самият създател описва концепцията като мост между поколенията и културите.

„Лолита пее на румънски език. Тя е проект, който свързва старото с новото. Специфичен звук на цигулка, традиционна музика, изпълнявана от ромски оркестри е примесена с модерни инструментални акценти. Няколко стила се преплитат“, обяснява Том.

Реакциите на публиката са изненадващо емоционални за дигитален персонаж. Потребителите в социалните мрежи не крият възхищението си от качеството на изпълненията и въздействието на музиката.

„Откакто я открих, я слушам почти през цялото време. Може да е изкуствен интелект, но в гласа ѝ има страст, а текстовете и мелодиите са на най-високо ниво“, пише потребител в мрежата. Друг почитател допълва емоционално: „Боже мой, колко е красиво, балсам за сърцето!“.

Успехът на проекта се разглежда и като технологичен пробив в региона, тъй като успява да премине отвъд простото технологично любопитство и да създаде истинска връзка с публиката.

„Лолита Черчел е първият изпълнител с изкуствен интелект в румънското пространство, който преодоля бариерата на изкуствения интелект и спечели симпатиите на хората“, коментира Денис Закон, консултант по изкуствен интелект от Република Молдова, цитиран от сайта „Зиаре“.