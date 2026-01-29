Вирусът Нипа: Има ли опасност за България

Проф. Пол Хънтър, специалист по инфекциозни заболявания от Университета на Източна Англия, отбелязва, че откриването на заразени лица, които преминават държавни граници, е затруднено заради дългия инкубационен период, през който симптоми все още не се проявяват.

Индийските власти съобщиха, че огнището е овладяно, след като от месец декември бяха потвърдени два случая на заразяване в източния щат Западен Бенгал. В отговор няколко азиатски държави засилиха медицинските проверки и наблюдението по летищата за пристигащи от Индия. Всички контактни лица на двамата заразени са поставени под карантина и изследвани, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА.

Въпреки че вирусът Нипа причинява много сериозна инфекция, вероятността от глобално разпространение е ниска, тъй като рискът от предаване от човек на човек е малък. Показателят R0 е под единица. Все пак не можем да бъдем спокойни, защото, както видяхме наскоро, някои вируси могат да мутират и да станат по-заразни. Освен това дългият инкубационен период затруднява откриването по границите“, каза проф. Хънтър.

Инфекцията, причинена от вируса Нипа, се характеризира с висока смъртност и вече е била регистрирана в различни части на Азия, отбелязва ДПА. Според Агенцията за здравна сигурност на Великобритания – рискът за повечето хора остава сравнително нисък, но е важно обществото да бъде добре информирано, особено пътуващите до засегнатите райони. До момента не са регистрирани случаи на заразяване във Великобритания.

Експертите посочват, че вирусът Нипа може да се предава от животни на хора, чрез консумация на заразена храна, както и при директен контакт между хора, макар и по-рядко. Това го определя като сериозна зоонозна заплаха, която изисква постоянно наблюдение. Вирусът е идентифициран за първи път през 1999 г., когато е регистрирано огнище сред свиневъди в Малайзия и Сингапур, припомня ДПА. Тогава става ясно, че заразата може да преминава от животни към хора при близък контакт.

Основен естествен резервоар на вируса са плодоядните прилепи, които подпомагат циркулацията му в природата. Според Агенцията за здравна сигурност на Великобритания обаче има доказателства, че Нипа може да заразява и други животни, сред които свине, кучета, котки, кози, коне и овце, което увеличава риска от предаване към хората.

Симптомите обикновено се проявяват между 4 и 21 дни след инфекцията. Заболяването започва внезапно с грипоподобни оплаквания или висока температура, като при част от заразените може да се развие пневмония или сериозни респираторни проблеми.

Най-тежките усложнения са енцефалит (възпаление на мозъка) и менингит, които обикновено се появяват между третия и 21-вия ден след заразяването и често протичат с бързо влошаване на състоянието.

Смъртността при вируса Нипа варира между 40 и 75 процента, а при част от оцелелите се наблюдават трайни увреждания, включително постоянни гърчове, неврологични дефицити и промени в личността. Страни, в които и преди са били регистрирани огнища на вируса Нипа, са Индия, Бангладеш, Малайзия, Филипините и Сингапур, припомня ДПА.