      четвъртък, 29.01.26
          Времето в планините е подходящо за снежни спортове

          Съоръженията по курортите работят

          29 януари 2026 | 09:53
          Времето в планините е подходящо за снежни спортове, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

          Времето е сравнително топло, на места в по-високите части превалява сняг, а в по-ниските – дъжд. Духа умерен до силен вятър във високите части на планините, казаха от Планинската служба.

          Съоръженията по курортите работят. Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

          Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Южна България – с валежи от сняг, под 1600 метра – от дъжд.

          В много райони валежите ще бъдат значителни по количество. След обяд валежи ще има и по Стара планина.

          Преди обяд вятърът ще бъде силен от югозапад, след обяд ще отслабне и за кратко ще се ориентира от югоизток, а привечер – от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

