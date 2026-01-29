Все повече европейци ограничават достъпа до личните си данни

През 2025 г. цели 76,9% от интернет потребителите в ЕС са предприели мерки за защита на личните си данни онлайн, като са управлявали достъпа до тях. Това представлява ръст от 3,7 процентни пункта спрямо 2023 г., когато делът е бил 73,2%, показват данни на Евростат, цитирани от ФОКУС.

Най-често прилаганата мярка е забрана за използване на лични данни за рекламни цели – така са постъпили 58,8% от потребителите. Следва ограничаването или отказът на достъп до географското местоположение, избрано от 56,2%. За последните две години тези практики са се увеличили съответно с 4,5 и 5,4 процентни пункта.

Все по-разпространено става и ограничаването на достъпа до профили в социалните мрежи или споделени онлайн хранилища – мярка, приложена от 46,0% от интернет потребителите, което е увеличение с 5,0 п.п. спрямо 2023 г.

Данните показват още, че 39,0% от хората са проверявали дали уебсайтът е защитен, преди да предоставят лична информация (+4,2 п.п.), а 37,6% са прочели декларациите за поверителност, преди да споделят данните си (+1,7 п.п.).

С най-висок дял на интернет потребители, които активно защитават личните си данни, се открояват Финландия (92,6%), Нидерландия (91,2%) и Чехия (90,3%).

На другия полюс са държавите с най-ниски нива на подобни мерки – Румъния (56,0%), Словения (57,4%) и България (62,0%).