      четвъртък, 29.01.26
          Задължителната регистрация на елтротинетките: Ще внесе ли ред?

          Световен прецедент е забраната за нощно каране, която беше въведена у нас

          29 януари 2026 | 17:16
          Снимка: Фейсбук
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          С промени в Закона за движение по пътищата се въвежда задължителна регистрация на електрическите тротинетки. До момента общините поотделно приемаха собствени разпоредби, касаещи тези средства за придвижване, заради липсата на общи такива.

          Срокът за начало на регистрацията е 1 юни.

          До тази дата трябва да се изгради национален регистър, да се създаде национална наредба, за да е ясно как се прехвърля една тротинетка, как се дерегистрира, коментира пред БНР Владислав Стоицов от Българската асоциация за елeктромобилност.

          В единния национален регистър, който се изгражда от Министерството на електронното управление, всяка община ще регистрира тротинетките по постоянен адрес. Тепърва ще се изяснява дали ще има регистрационна табела или стикер, обясни той.

          Не сме сигурни, че държавата ще се справи толкова бързо – да има всички предпоставки да започне тази регистрация“, изрази мнение Стоицов.

          Относно задължителната гражданска отговорност ползвателите на електрически тротинетки са поставени в правен вакуум заради противоречия с Кодекса на застраховането„, отбеляза Стоицов и попита – „с кое трябва да се съобразят“.

          Как да се спре хаосът с тротинетките? Как да се спре хаосът с тротинетките?

          Владислав Стоицов посочи, че се налага да има облекчена процедура за регистрация за фирмите, които отдават под наем такива тротинетки, тъй като става дума за голям брой.

          Световен прецедент е забраната за нощно каране, която беше въведена у нас, изтъкна още той.

          Километър и половина нови велоалеи са изградени в София за последните две години. Има много работа на парче и никаква свързаност между велоалеите“, подчерта Стоицов.

