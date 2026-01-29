Задържаха 40-годишен мъж за стрелба с газов пистолет край Малка Верея

40-годишен мъж е бил задържан за срок до 24 часа заради произвеждане на изстрели в землището на старозагорското село Малка Верея, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Стара Загора.

По информация на полицията инцидентът е станал в сряда вечер, малко преди 20:00 часа, като мъжът е стрелял със законно притежаван газов пистолет.

По случая е образувано досъдебно производство, което се води под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.