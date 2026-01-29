НА ЖИВО
          Зафиров: БСП излиза отслабена, но участието във властта предотврати хаос

          29 януари 2026 | 19:11 130
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          В последните седмици около ролята на БСП са били разпространени много неистини, затова е важно да се кажат фактите. Това заяви председателят на партията Атанас Зафиров в предаването „Още от деня“ по БНТ.

          По думите му БСП действително излиза отслабена от управлението, но това е било ясно още при поемането на ангажимента за участие във властта. „Заложихме на пълен мандат и успяхме да свършим доста неща“, подчерта Зафиров, като допълни, че при преценката позитивите са надделели над негативите, а алтернативата е била хаос от поредни избори.

          Той припомни, че участието на БСП в управлението е било одобрено от конгреса и изпълнителното бюро.

          „Учудва ме поведението на някои другари, които днес дават тежки квалификации. Това управление действаше като лявоцентристко,

          заяви лидерът на социалистите.

          Според Зафиров големият бизнес е свалил правителството. По повод обвиненията за зависимости той каза, че познава политика Пеевски, но не и бизнесмена, за разлика от други публични фигури, като уточни, че е търсил подкрепа във връзка с бюджета.

          „Опитах се да бъда председател-обединител – това се оказа грешка“,

          призна Зафиров.

          Той заяви, че е допуснал в изпълнителното бюро хора, които днес му вменяват несъществуваща вина. По думите му оставката му е била поставена още в първия ден, но същите хора, които сега я искат, тогава са гласували против.

          „Оставка няма да подам. Конгрес ще има и той ще покаже дали това ръководство е направило БСП парламентарна сила“,

          категоричен бе той.

          Зафиров посочи, че в момента има 11 кандидати за председател на БСП, а ситуацията в партията определи като братоубийствени войни.

          „Не се чувствам предаден, но съм огорчен. Имам грешки – една от тях е, че не довърших укрепването на структурите в страната“,

          призна той.
          Лидерът на социалистите заяви още, че няма да участва в битката за парламента, тъй като иска да се даде път на млади и подготвени хора, които не са били ангажирани с парламентарна дейност.

          „Аз ще се отдам на активна работа със структурите. Давам дума, че БСП ще влезе в Народното събрание,

          отсече Зафиров.

          В края на разговора той заяви, че Румен Радев ще бъде опонент на БСП на изборите, поне според заявките, които държавният глава дава.

