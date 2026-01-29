Зафиров: БСП излиза отслабена, но участието във властта предотврати хаос

В последните седмици около ролята на БСП са били разпространени много неистини, затова е важно да се кажат фактите. Това заяви председателят на партията Атанас Зафиров в предаването „Още от деня“ по БНТ.

По думите му БСП действително излиза отслабена от управлението, но това е било ясно още при поемането на ангажимента за участие във властта. „Заложихме на пълен мандат и успяхме да свършим доста неща“, подчерта Зафиров, като допълни, че при преценката позитивите са надделели над негативите, а алтернативата е била хаос от поредни избори.

Той припомни, че участието на БСП в управлението е било одобрено от конгреса и изпълнителното бюро.

„Учудва ме поведението на някои другари, които днес дават тежки квалификации. Това управление действаше като лявоцентристко“, заяви лидерът на социалистите.

Според Зафиров големият бизнес е свалил правителството. По повод обвиненията за зависимости той каза, че познава политика Пеевски, но не и бизнесмена, за разлика от други публични фигури, като уточни, че е търсил подкрепа във връзка с бюджета.

„Опитах се да бъда председател-обединител – това се оказа грешка“, призна Зафиров.

Той заяви, че е допуснал в изпълнителното бюро хора, които днес му вменяват несъществуваща вина. По думите му оставката му е била поставена още в първия ден, но същите хора, които сега я искат, тогава са гласували против.

„Оставка няма да подам. Конгрес ще има и той ще покаже дали това ръководство е направило БСП парламентарна сила“, категоричен бе той.

Зафиров посочи, че в момента има 11 кандидати за председател на БСП, а ситуацията в партията определи като братоубийствени войни.

„Не се чувствам предаден, но съм огорчен. Имам грешки – една от тях е, че не довърших укрепването на структурите в страната“, призна той.

Лидерът на социалистите заяви още, че няма да участва в битката за парламента, тъй като иска да се даде път на млади и подготвени хора, които не са били ангажирани с парламентарна дейност.

„Аз ще се отдам на активна работа със структурите. Давам дума, че БСП ще влезе в Народното събрание“, отсече Зафиров.

В края на разговора той заяви, че Румен Радев ще бъде опонент на БСП на изборите, поне според заявките, които държавният глава дава.