Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова за служебен премиер (ВИДЕО)

Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер. Това заяви самата тя след среща с държавния глава Илияна Йотова. Филипова обясни пред журналисти, че се съобразява с Конституцията, която й дава възможност да заеме този пост.

По този начин двама души от т. нар. „Домова книга“, дават съгласието си да оглавят служебния кабинет. Другият е Андрей Гюров- подуправител на БНБ. Медийни публикации свързват издигането на Филипова на поста зам.-омбудсман с Делян Пеевски. Предполагаше се, че НС гласува да влезе в екипа на Велислава Делчева, за да бъде сред възможните кандидати за служебен министър-председател.

Мария Филипова обясни, че изборът кой да влезе в сградата на „Дондуков 1“ ще зависи изцяло от преценката на Илияна Йотова.

По-рано днес Йотова проведе разговор и с омбудсмана Велислава Делчева, която вече заяви, че не желае да поеме поста на служебен премиер.

Днес е третият ден от консултациите на президента с потенциалните кандидати. Във вторник Йотова се срещна с председателя на парламента Рая Назарян, а в сряда – с управителя и подуправителите на Българската народна банка.