НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски: Разчитаме на САЩ да осигурят едноседмична пауза на руските удари

          29 януари 2026 | 23:26 180
          Снимка: Facebook
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Украинският президент Володимир Зеленски изрази категорична позиция, че страната му разчита на съдействието на Съединените щати за осигуряването на временно прекъсване на руските въздушни нападения. Държавният глава на Украйна акцентира върху необходимостта от едноседмична пауза в атаките срещу критичната енергийна инфраструктура, като подчерта, че мярката е наложителна заради прогнозираното застудяване през следващите дни.

          - Реклама -

          В своето изявление Зеленски отправи благодарност към американския си колега Доналд Тръмп. Повод за реакцията стана съобщението на президента на САЩ, че руският държавен глава Владимир Путин се е съгласил да преустанови ударите в рамките на една седмица. Тази дипломатическа стъпка се разглежда като ключов момент за запазване на стабилността на украинската енергийна мрежа в критичен климатичен период.

          Украинският лидер обаче подчерта, че реализацията на тази договореност зависи до голяма степен от гаранциите на Вашингтон. „Надяваме се Съединените щати да успеят да направят това възможно“, добави Зеленски, визирайки ролята на американската страна в процеса на деескалация на напрежението върху енергийния сектор.

          Украинският президент Володимир Зеленски изрази категорична позиция, че страната му разчита на съдействието на Съединените щати за осигуряването на временно прекъсване на руските въздушни нападения. Държавният глава на Украйна акцентира върху необходимостта от едноседмична пауза в атаките срещу критичната енергийна инфраструктура, като подчерта, че мярката е наложителна заради прогнозираното застудяване през следващите дни.

          - Реклама -

          В своето изявление Зеленски отправи благодарност към американския си колега Доналд Тръмп. Повод за реакцията стана съобщението на президента на САЩ, че руският държавен глава Владимир Путин се е съгласил да преустанови ударите в рамките на една седмица. Тази дипломатическа стъпка се разглежда като ключов момент за запазване на стабилността на украинската енергийна мрежа в критичен климатичен период.

          Украинският лидер обаче подчерта, че реализацията на тази договореност зависи до голяма степен от гаранциите на Вашингтон. „Надяваме се Съединените щати да успеят да направят това възможно“, добави Зеленски, визирайки ролята на американската страна в процеса на деескалация на напрежението върху енергийния сектор.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Блокадата на ГКПП „Гюешево“ падна: Трафикът към Северна Македония се възстановява

          Владимир Висоцки -
          Движението през границата между България и Република Северна Македония при Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Гюешево“ е възстановено след вдигане на блокадата. Новината бе потвърдена...
          Икономика

          Силно евро и слаб долар: Как валутните промени влияят на цените и бизнеса

          Владимир Висоцки -
          Американският президент Доналд Тръмп наскоро определи представянето на щатската валута като позитивно, но икономическите показатели и анализите на водещи европейски медии чертаят различна картина....
          Крими

          България и Европол разбиха мащабна мрежа за трафик на мигранти през София

          Владимир Висоцки -
          Мащабно международно разследване, ръководено от българските власти в тясно сътрудничество с Гръцката полиция и с подкрепата на Европол, доведе до неутрализирането на организирана престъпна...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions