Украинският президент Володимир Зеленски изрази категорична позиция, че страната му разчита на съдействието на Съединените щати за осигуряването на временно прекъсване на руските въздушни нападения. Държавният глава на Украйна акцентира върху необходимостта от едноседмична пауза в атаките срещу критичната енергийна инфраструктура, като подчерта, че мярката е наложителна заради прогнозираното застудяване през следващите дни.

- Реклама -

В своето изявление Зеленски отправи благодарност към американския си колега Доналд Тръмп. Повод за реакцията стана съобщението на президента на САЩ, че руският държавен глава Владимир Путин се е съгласил да преустанови ударите в рамките на една седмица. Тази дипломатическа стъпка се разглежда като ключов момент за запазване на стабилността на украинската енергийна мрежа в критичен климатичен период.

Украинският лидер обаче подчерта, че реализацията на тази договореност зависи до голяма степен от гаранциите на Вашингтон. „Надяваме се Съединените щати да успеят да направят това възможно“, добави Зеленски, визирайки ролята на американската страна в процеса на деескалация на напрежението върху енергийния сектор.