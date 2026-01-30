Лекари от УМБАЛ-Бургас спасиха живота на 15-годишно момче, прието по спешност след участие в опасно предизвикателство в социалната мрежа ТикТок. Случаят разкрива тревожна тенденция сред подрастващите и сериозни пропуски в контрола на аптечната мрежа в морския град.

Инцидентът се разиграва след като група тийнейджъри решават да изпълнят „задание“ от социалните мрежи, което включва поглъщане на медикаменти за епилепсия. Лекарството, което по закон се отпуска единствено с рецепта, е било закупено свободно от малка аптека в центъра на Бургас, без изисквания документ.

След като изпива пет таблетки, едно от момчетата губи съзнание и припада на улицата. Детето е транспортирано с линейка в Противошокова зала с реална опасност за живота. Медиците обясняват, че при здрави хора лекарствата за епилепсия имат обратен ефект и могат да предизвикат тежки гърчове.

Д-р Нурай Велиева, педиатър във Второ детско отделение в УМБАЛ – Бургас, описва състоянието на пациента и предприетите мерки:

„Направена бе стомашна промивка, пълен обем изследвания – кръвни, образни и след което момчето се настани за интензивно лечение, активно наблюдение във Второ отделение по педиатрия. В следващите минути обаче изпадна в генерализиран тонично-клоничен гърч, който се овладя.“

След няколко дни интензивно лечение и болничен престой, детето е изписано в добро общо състояние.

Случаят предизвика мигновена реакция от страна на контролните органи, като основният въпрос е как медикамент със строг режим е попаднал в ръцете на непълнолетни.

Зам.-директорът на РЗИ – Бургас Мариана Кофинова коментира процедурата по разследване:

„Първо трябва да уточним какво е лекарството, по какъв начин се отпуска, защото е възможно същото да е със специален режим на отпускане, като тип психотропно, наркотично и в зависимост от това се процедира по Закона за лекарствените продукти или по Закона за контрол на наркотичните вещества.“

Според фармацевтичната гилдия, проследяването на нарушението не би трябвало да представлява трудност. Любима Бургазлиева, председател на Регионалния съюз на фармацевтите в Бургас, е категорична:

„Режимът на предписване и отпускане на тези лекарствени продукти е изключително строг. То е много лесно да бъде проследено отпускането, тъй като системата за електронно проследяване на лекарствени продукти, …във всеки един момент може да даде информация коя аптека е продала такъв лекарствен продукт.“

Лекарите в Бургас алармират за зачестяващи случаи на деца, които експериментират с медикаменти, рискувайки здравето и живота си.

„Дни преди този случай имахме два подобни такива. Единият беше с девойка, която беше приела отново в огромни количества лекарство антидепресант, предписан от детски психиатър по повод депресивно състояние. И друг случай отново с девойка, която беше приложила инсулина на леля си, поради любовна драма. Апелираме родителите да обърнат внимание на всяка промяна в тяхното поведение“, споделя д-р Нурай Велиева.

Психолозите отдават това поведение на спецификите на възрастта и влиянието на социалните мрежи върху самооценката на младежите.

„Точно в тийнейджърска възраст това е характерно да се предизвикват себе си, защото търсят своята идентичност и тази склонност към каквито щете предизвикателства в ТикТок и се мислят за безсмъртни“, обяснява психологът Росица Димова.

Полицията вече работи по изясняване на точното местоположение на аптеката, продала медикамента. Събраните данни ще бъдат предоставени на Изпълнителната агенция по лекарствата, РЗИ и НЗОК за последващи проверки и санкции.