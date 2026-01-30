Адв. Гергана Върбанова с ултиматум: Няма да гласувам за нито една партия, която не подкрепи проекта ни

Само да кажа, че ако и днес ни прецакате Закона за адвокатурата, електоралната ви щета ще е над 13 000 адвокати, за сметка на 100 викачи по социалните мрежи!

- Реклама -

А на тези 100 викачи ще кажа, че полза от разградения двор в адвокатурата има само онзи, който няма знания за трети курс, но искат да се впишат със стаж от пет години! Да не съм ви чула да ревете, че сме се напълнили с „куцо, кьораво и сакато“ в образователно отношение…

Лично аз няма да гласувам за нито една партия, която не подкрепи проекта ни!

Няма друга страна в ЕС, в която приемът в адвокатурата да е така опростен и да няма никакъв контрол по отношение на качеството на хората, които влизат в нея.

Това написа преди минути във Фейсбук адв. Гергана Върбанова. Повод за поста й е заседанието на НС, на което се гледат промените в закона за адвокатурата. Според тях защитниците ще имат право на реклама и посредник при контакт с потенциални клиенти.

Сайтът Евроком излъчва на живо дебатите по законопроекта.