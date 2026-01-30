Специализирана полицейска операция е проведена от служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Акцията е насочена срещу противозаконното отнемане на моторни превозни средства в столицата и региона.

В хода на полицейските действия са задържани три лица. Според информация, разпространена от NOVA, сред арестуваните е Иван Илиев, известен в подземния свят с прякора Ванко. Задържането му е осъществено на територията на село Волуяк.

По данни на разследващите, и тримата задържани са добре познати на органите на реда. Те са част от активния криминален контингент, занимаващ се с посегателства над автомобили.