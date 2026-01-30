НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:58 Мария Габриел поема поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО16:25 Оптимистично: България напусна дъното по реален стандарт на живот в ЕС16:06 БНБ и ЕЦБ разясняват: Кои надраскани евробанкноти остават валидни и кои се изземват15:52 Николай Денков пред „Евроком“: Коалиция с Радев е невъзможна, Рашков доказа, че може да спре купения вот (ВИДЕО)15:18 Мартин Владимиров: Carlyle може да препродаде активите на „Лукойл“ на трета страна или да включи в сделката големи търговци на нефт13:11 ВАС потвърди по-високите цени за паркиране в София: Какво следва за шофьорите?12:59 Четвърто „ДА“: Маргарита Николова също е съгласна да бъде служебен премиер (видео)12:12 Димитър Главчев прие да оглави служебен кабинет за трети път (видео)
          НачалоБългарияКрими

          Акция на СДВР срещу автокрадци: има задържани от Волуяк

          30 януари 2026 | 20:18 750
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Специализирана полицейска операция е проведена от служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Акцията е насочена срещу противозаконното отнемане на моторни превозни средства в столицата и региона.

          - Реклама -

          В хода на полицейските действия са задържани три лица. Според информация, разпространена от NOVA, сред арестуваните е Иван Илиев, известен в подземния свят с прякора Ванко. Задържането му е осъществено на територията на село Волуяк.

          По данни на разследващите, и тримата задържани са добре познати на органите на реда. Те са част от активния криминален контингент, занимаващ се с посегателства над автомобили.

          Специализирана полицейска операция е проведена от служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Акцията е насочена срещу противозаконното отнемане на моторни превозни средства в столицата и региона.

          - Реклама -

          В хода на полицейските действия са задържани три лица. Според информация, разпространена от NOVA, сред арестуваните е Иван Илиев, известен в подземния свят с прякора Ванко. Задържането му е осъществено на територията на село Волуяк.

          По данни на разследващите, и тримата задържани са добре познати на органите на реда. Те са част от активния криминален контингент, занимаващ се с посегателства над автомобили.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Борис Бонев: Неизпълнените обещания и лъжите на партиите тласкат хората към поредния „месия“

          Владимир Висоцки -
          Липсата на политическа памет и системното неспазване на предизборните ангажименти са в основата на дълбоката криза на доверие в България. Това заяви общинският съветник...
          Политика

          Борис Бонев: Влизането на Румен Радев в политиката ще разбърка системата, но не търсете нов месия

          Владимир Висоцки -
          Влизането на Румен Радев в активната партийна политика е ход, който може да изиграе ролята на катализатор за промяна в блокираната политическа система на...
          Политика

          Красимир Манов: Трябва да се национализира рафинерията на „Лукойл“ в Бургас

          Златина Петкова -
          "Имаме уникалната възможност да си купим българските активи на "Лукойл". Това, заедно с връщането на златото ни, са точка едно и точка две в...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions