      петък, 30.01.26
          Акция в Старозагорско: Изведоха 30 души от нелегален дом за възрастни

          30 януари 2026 | 14:14
          Въпреки затегнатите мерки и промените в Наказателния кодекс, практиката за нерегламентирано предоставяне на грижи за възрастни хора продължава. Агенцията за качество на социалните услуги (АКСУ) е извършила проверка в пореден незаконен обект в района на Стара Загора, откъдето са били изведени 30 души. Новината съобщи социалният министър в оставка Борислав Гуцанов.

          Контролните органи продължават своите акции, като действията им не са спирали, макар и да не се афишират публично във всеки конкретен случай, уточни министърът. Случаят в Старозагорско показва, че заплахата от наказателна отговорност все още не стряска достатъчно нарушителите, а и не спира близките на възрастните хора да ползват подобни услуги.

          Законовите промени, които са в сила от 30 декември, бяха приети след серия от разкрития за лоши условия в домове за възрастни през миналата пролет. Те предвиждат сериозни санкции за лица, които предоставят социални услуги за подслон или резидентна грижа без необходимия лиценз. Наказанията включват лишаване от свобода до 5 години и глоба в размер от 1000 до 5000 лева. Тази строгост се прилага в случаите, когато нарушителят вече е бил санкциониран по административен ред за същото деяние.

          Въпреки законодателните инициативи, страната е изправена пред сериозен структурен проблем – огромен недостиг на легални социални услуги, което създава пазарна ниша за нелегалните домове. Ситуацията се усложнява и от правен парадокс, който възпрепятства ефективния контрол. В момента Агенцията за качество на социалните услуги няма правомощия да проверява обекти, които нямат лиценз, въпреки че именно там се извършват основните нарушения.

          За да се реши този проблем, се подготвят допълнителни законодателни промени. Целта е да се даде мандат на агенцията да влиза и проверява домове с отнет лиценз, както и места, за които има подадени сигнали за нерегламентирана дейност.

          Министър Гуцанов коментира ситуацията и връзката с предишни скандални случаи:
          „Част от домовете, в които влязохме в началото в Ягода и изобщо в т.нар. „стаи на ужасите“, както добиха популярност, нямаха лицензи. Други бяха с отнети лицензи и Агенцията нямаше как да влезе. С тези промени, които предлагаме, този модел на тарикатски схеми ще бъде в историята и във всеки момент Агенцията ще може да извърши проверка“.

          - Реклама -

