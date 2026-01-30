Александър Везенков съсипа Барселона

Олимпиакос постигна петата си поредна победа в Евролигата, след като спечели дербито с Барселона с 87:75. Срещата, играна в „Двореца на мира и приятелството“, премина през много обрати, като „червено-белите“ стигнаха до успеха след много силна последна четвърт.

- Реклама -

Александър Везенков направи поредния си невероятен двубой за гръцкия тим, като бе най-резултатен за Олимпиакос. Той завърши с 20 точки като отбеляза 4/8 стрелби от зоната за две точки и 3/5 от тройката. Българският баскетболист завърши с „дабъл-дабъл“, след като овладя 11 борби, към които добави и 2 откраднати топки.

Тайрик Джоунс се отчете с 16 точки и 8 борби, а Тайлър Дорси вкара 17 точки. Над всички за Барселона бе Кевин Пънтър, който реализира 15 точки.

Олимпиакос направи страхотна първа четвърт, която спечели с 14 точки – 27:13. Везенков реализира 12 точки в първите 10 минути, като вкара 5 от 8-е си стрелби, овладя и 5 борби.

Във втората част Саша получи почивка, а гостите съкратиха изоставането си до 9 точки.

В третата четвърт Барселона вкара 14 точки повече от съперника си. Преди последните 10 минути гостите имаха преднина от 5 точки.

Олимпиакос обаче успя да отговори и отново поведе в резултата след серия от 11:0. В крайна сметка „червено-белите“ спечелиха последната четвърт с 28:11 и взеха победата в мача.