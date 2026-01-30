Ангел Славчев: Правителството ни мълчи позорно за т.нар. „чат контрол“

„Правителството ни мълчи позорно за т.нар. „чат контрол“. Ако Вие, г-н Колев, се занимавате с разследвания, подобно на Вашата колежка Валя Ахчиева, то цялата информация, която събирате и изпращате, ще бъде достояние на хора от отдели, които ще се занимават със създаването на такава база с данни.“

Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Ангел Славчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Славчев обясни, че ако това предложение бъде прието в ЕС, то ще се стигне до следене на кореспонденция и разговори на всички хора, с изключение на европейските депутати.