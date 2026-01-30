Ангел Славчев: Правителството ни мълчи позорно за т.нар. „чат контрол“

30 януари 2026 | 18:15
97
Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Ангел Славчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Славчев обясни, че ако това предложение бъде прието в ЕС, то ще се стигне до следене на кореспонденция и разговори на всички хора, с изключение на европейските депутати.
Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Ангел Славчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Славчев обясни, че ако това предложение бъде прието в ЕС, то ще се стигне до следене на кореспонденция и разговори на всички хора, с изключение на европейските депутати.