НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:58 Мария Габриел поема поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО16:25 Оптимистично: България напусна дъното по реален стандарт на живот в ЕС16:06 БНБ и ЕЦБ разясняват: Кои надраскани евробанкноти остават валидни и кои се изземват15:52 Николай Денков пред „Евроком“: Коалиция с Радев е невъзможна, Рашков доказа, че може да спре купения вот (ВИДЕО)15:18 Мартин Владимиров: Carlyle може да препродаде активите на „Лукойл“ на трета страна или да включи в сделката големи търговци на нефт13:11 ВАС потвърди по-високите цени за паркиране в София: Какво следва за шофьорите?12:59 Четвърто „ДА“: Маргарита Николова също е съгласна да бъде служебен премиер (видео)12:12 Димитър Главчев прие да оглави служебен кабинет за трети път (видео)
          НачалоБългарияПолитика

          Ангел Славчев: Правителството ни мълчи позорно за т.нар. „чат контрол“

          30 януари 2026 | 18:15 970
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Правителството ни мълчи позорно за т.нар. „чат контрол“. Ако Вие, г-н Колев, се занимавате с разследвания, подобно на Вашата колежка Валя Ахчиева, то цялата информация, която събирате и изпращате, ще бъде достояние на хора от отдели, които ще се занимават със създаването на такава база с данни.“

          Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Ангел Славчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Славчев обясни, че ако това предложение бъде прието в ЕС, то ще се стигне до следене на кореспонденция и разговори на всички хора, с изключение на европейските депутати.

          „През 2022-а година целта беше този „чат контрол“ да е задължителен за всички. В момента много от социалните мрежи, които използваме сканират съобщенията ни, но това се случва с наше съгласие“, посочи още гостът.

          „Правителството ни мълчи позорно за т.нар. „чат контрол“. Ако Вие, г-н Колев, се занимавате с разследвания, подобно на Вашата колежка Валя Ахчиева, то цялата информация, която събирате и изпращате, ще бъде достояние на хора от отдели, които ще се занимават със създаването на такава база с данни.“

          Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Ангел Славчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Славчев обясни, че ако това предложение бъде прието в ЕС, то ще се стигне до следене на кореспонденция и разговори на всички хора, с изключение на европейските депутати.

          „През 2022-а година целта беше този „чат контрол“ да е задължителен за всички. В момента много от социалните мрежи, които използваме сканират съобщенията ни, но това се случва с наше съгласие“, посочи още гостът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          КЕВР утвърди цена на природния газ от 32,30 евро/MWh за февруари

          Пола Жекова -
          Повишението е с 3,69% спрямо нивата през януари
          България

          Атанас Атанасов: БСП се нуждае от радикална промяна на конгреса през февруари

          Екип Евроком -
          Габриел Вълков, Крум Зарков е аз имаме номинации за лидер на БСП
          Политика

          Мария Габриел поема поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

          Десислава Димитрова -
          ЮНЕСКО избра Мария Габриел за заместник-генерален директор, като тя ще отговаря за ресора „комуникации и информация“.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions