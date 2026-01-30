НА ЖИВО
      петък, 30.01.26
          Антъни Иванов: Вече не искам да имам общо с българския спорт

          "Игрите за допингирани ще заменят напълно традиционните Олимпийски игри" - заяви още плувецът

          30 януари 2026 | 09:10
          Снимка: gong.bg
          Бившият олимпийски плувец на България – Антъни Иванов, излезе с изявление в социалните мрежи. Той не скри голямото си вълнение от завръщането в басейна и подчерта, че новите „Игри“ щели да „заменят напълно традиционните Олимпийски Игри“. 

          „Изключително щастлив съм от решението, което взех. Нямам търпение да се завърна в басейна. Доста жалко за хората, които искаха да ме изхвърлят до живот. Естествено, сега пък е нов проблема с моето завръщане, но честно казано вече дори не искам да имам общо с Българския спорт.

          Той представлява една голяма шахматна дъска, която за съжаление ще се разпадне преди да ѝ се направи ремонт. Благодаря на всички, които толкова години работиха усилено да ме изхвърлят. Нямаше да оценя толкова много всичко това, което ми се случва.Нямаше да съм толкова щастлив, толкова добре обгрижван и най-вече спокоен, така че “Колега не ме занимавай с глупости”.

          Очаквайте скоро интервюто със Сашо Диков. Очаквайте и тези игри да заменят напълно традиционните Олимпийски Игри“, написа Иванов в социалните мрежи.

          „Изключително щастлив съм от решението, което взех. Нямам търпение да се завърна в басейна. Доста жалко за хората, които искаха да ме изхвърлят до живот. Естествено, сега пък е нов проблема с моето завръщане, но честно казано вече дори не искам да имам общо с Българския спорт.

          Той представлява една голяма шахматна дъска, която за съжаление ще се разпадне преди да ѝ се направи ремонт. Благодаря на всички, които толкова години работиха усилено да ме изхвърлят. Нямаше да оценя толкова много всичко това, което ми се случва.Нямаше да съм толкова щастлив, толкова добре обгрижван и най-вече спокоен, така че "Колега не ме занимавай с глупости".

          Очаквайте скоро интервюто със Сашо Диков. Очаквайте и тези игри да заменят напълно традиционните Олимпийски Игри", написа Иванов в социалните мрежи.

