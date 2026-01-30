През далечната 1968 г. човечеството за първи път се доближи до Луната, а сега, в началото на 2026 г., историята е на път да се повтори, но с нови технологии, амбиции и проблеми. Ако всичко върви по план, на 6 февруари екипажът на „Артемида II“ ще поеме към естествения спътник на Земята, отбелязвайки първата пилотирана мисия отвъд ниската земна орбита от 1972 г. насам.

- Реклама -

Преди повече от половин век най-голямото опасение не беше свързано само с техническия риск, а с психологическото въздействие. Тогавашният директор на полетните операции на НАСА Крис Крафт се сблъсква с категоричната позиция на Сюзън Борман, съпруга на командира на „Аполо 8“ Франк Борман. Тя приклещва Крафт в офиса му с думите: „Ако останат там, ще съсипете Луната за всички. Никой няма да може да я погледне отново, без да мисли за тези трима мъртви мъже.“

Въпреки страховете, Крафт нарежда изпълнението на мисията. На Бъдни вечер 1968 г. екипажът не само достига лунна орбита, но и отправя послание към милиардна аудитория, завършвайки с думите: „И от екипажа на Аполо 8, затваряме с късмет, лека нощ, весела Коледа и Бог да ви благослови всички, всички вас на добрата Земя.“ Това послание се превръща в изкупление за една тежка година, белязана от войни и безредици.

Днес, в началото на 2026 г., светът отново гледа към звездите с надежда. Новите герои – Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джереми Хансен – са готови да поемат щафетата от легенди като Нийл Армстронг и Джим Ловел. Командирът на мисията Уайзман подхожда с чувство за отговорност към историческия момент: „Наистина вярвам, че правим следващата правилна стъпка към устойчиво присъствие на Луната. Важното да си пръв е, че има втори, трети, четвърти и още.“

Предстоящата мисия „Артемида II“ ще се отличава значително от своите предшественици не само технологично, но и културно. Екипажът олицетворява промяната в НАСА и света. Кристина Кох ще бъде първата жена, която ще отиде на Луната, Виктор Глоувър – първият цветнокож, а канадецът Джереми Хансен – първият не-американец в подобна мисия. „Имаме много глобални стресове и проблеми. И тези глобални проблеми изискват глобални решения“, споделя Хансен, подчертавайки значението на международното сътрудничество.

Самият полет ще следва така наречения „безопасен профил“, който навремето Крис Крафт отхвърля за „Аполо 8“. След изстрелването с гигантската ракета Space Launch System (SLS), корабът „Орион“ ще извърши две обиколки около Земята, преди да се насочи към Луната. За разлика от мисиите „Аполо“, „Артемида II“ няма да влиза в лунна орбита, а ще използва гравитацията на спътника, за да се върне обратно, прелитайки на рекордните 7 563 км отвъд обратната страна на Луната. Това ще позволи на екипажа да заснеме Земята и Луната в един кадър, а Уайзман признава: „Много съзнателно се въздържам да мисля какво ще бъде да видя далечната страна. Защото независимо от очакванията ти, реалността ще бъде различна.“

Технологичният скок е впечатляващ, но и предизвикателствата са огромни. Ракетата SLS генерира 8,8 милиона паунда тяга – повече от легендарната „Сатурн V“. При завръщането си обаче, капсулата „Орион“ ще навлезе в земната атмосфера със скорост от 40 234 км/ч, изпитвайки температури от около 2760 градуса по Целзий (5000°F) – наполовина по-горещо от повърхността на Слънцето. За да оцелеят, астронавтите ще разчитат на маневра за „прескокливо навлизане“ в атмосферата, подобно на камъче, хвърлено по водна повърхност.

Въпреки еуфорията около „Артемида II“, бъдещето на програмата за кацане на Луната остава несигурно. Докато тази мисия е чисто инженерна и няма да каца, следващата стъпка – „Артемида III“ – изисква лунен спускаем апарат, който все още не е готов. НАСА разчита на SpaceX и техния кораб Starship, но проектът среща сериозни забавяния. Ситуацията се усложнява от геополитическата надпревара с Китай, който планира да изпрати хора на Луната до 2030 г.

Напрежението ескалира през есента на 2025 г., когато бившият администратор на НАСА Джим Бриденстайн заяви пред Сената: „Архитектурата на Starship е изключително сложна. Честно казано, няма много смисъл, ако се опитвате да стигнете първи до Луната, този път, за да победите Китай.“ В отговор на критиките и заплахите за отваряне на договора към други компании, Илон Мъск реагира остро в социалната мрежа X: „Шон Глупакът се опитва да убие НАСА. Човекът, отговорен за космическата програма на Америка, не може да има двуцифрен коефициент на интелигентност.“

Въпреки корпоративните и политически драми, фокусът в момента остава върху четиримата астронавти, които след броени дни ще отворят нова глава в историята. От 24-те лунни астронавти от ерата на „Аполо“ са останали само петима. С „Артемида II“ човечеството отново посяга към звездите, търсейки не само научни отговори, но и вдъхновение. Както Майкъл Колинс от „Аполо 11“ си спомня реакцията на хората през 1969 г.: „Единодушно реакцията беше: „Ние го направихме. Ние, хората, най-накрая напуснахме тази планета и преминахме скоростта на избягване.““