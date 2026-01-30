НА ЖИВО
          Аспарух Никодимов: Време е ЦСКА да се извини на феновете

          Доста ядове създаде отборът на феновете в последните две години

          30 януари 2026 | 10:52 200
          Славният футболист и треньор на ЦСКА Аспарух Никодимов коментира важността на контролите в зимната подготовка, селекцията на „армейците“, работата на Христо Янев и тежките мачове на старта на пролетния дял. Паро призна и че очаква с нетърпение откриването на новия стадион „Българска армия“ през тази година. „Смятам, че е време за силен полусезон. И преди съм казвал, че по-слабите резултати са нормални, когато има промени в клуба, ново управление. Едно време беше така при смяната на поколенията. Например аз като дойдох в ЦДНА, отборът беше пред изпадане. Но тези периоди продължават по една-две години. В останалото време ЦСКА винаги се е борил за първото място. Това е в ДНК-то на този клуб.

          Доста ядове създаде отборът на феновете в последните две години. Сега изглежда, че са си подредили нещата, всичко изглежда наред, така че трябва тази пролет да се извинят с много победи и трофей. Задължително е ЦСКА да играе в Европа. Излишно е да казвам какви традиции имаме в турнирите. Да, сега времето е по-друго, но за мен е непростимо ЦСКА толкова време да е извън Европа“, заяви Паро пред „Тема Спорт“.

