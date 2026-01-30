Българската социалистическа партия (БСП) се намира в ключов момент от своето развитие, като предстоящият конгрес на 7-ми и 8-ми февруари се очертава като решаващ за бъдещето на левицата.

Депутатът от „БСП – Обединена левица“ в 51-вия парламент Атанас Атанасов коментира процесите на консолидация и необходимостта от обновление в столетницата по Евроком. Според него въпреки икономическите показатели, разделението и неравенствата в обществото се задълбочават, което прави нуждата от силна лява сила по-актуална от всякога.

Атанасов е категоричен, че партията не може да продължи без промяна. „Няма как да вървим срещу нагласите на своите избиратели, членове, симпатизанти. Няма как БСП да остане глуха за нещата, които ни казват именно те“, заяви народният представител. Той подчерта, че промяната е наложителна и необратима, като това е станало ясно и след заседанието на Националния съвет на 10 януари, когато е взето решението за свикване на конгрес.

На предстоящия форум социалистите трябва да приемат нова платформа за парламентарните избори и да изберат нов председател. В публичното пространство вече се обсъждат различни кандидатури. „Габриел Вълков има номинации, Крум Зарков има номинации, аз също имам номинации“, сподели Атанасов и допълни, че председателят на Столичната организация Иван Таков също върви убедително в номинационния процес. По отношение на настоящия председател Атанас Зафиров и новината, че той няма да участва в листите за депутати, Атанасов коментира: „По всяка вероятност г-н Зафиров също чува какво му казва партията“.

Депутатът отхвърли категорично спекулациите за възможно отлагане на конгреса, определяйки подобни твърдения като несериозни. „Всяко друго нещо, отлагане на конгреса или каквото и да е било, ще е предателство към нашите членове и симпатизанти. И аз лично няма да го допусна“, бе категоричен той.

В анализа си за политическата ситуация Атанасов призна, че участието в предишното управление е нанесло щети на партията. Въпреки че първоначалното намерение е било създаване на правителство на националното спасение след четири години на политическа нестабилност, втората половина от живота на кабинета е придобила друг характер. „Няма как след едно такова, да го наречем, нагло поведение, хората да не останат с впечатление, че тези министри или премиер, или правителството като цяло са автономни във взимането на решения“, коментира той влиянието на лидерите на ГЕРБ и ДПС върху тогавашната власт.

Погледът на левицата е насочен и към президентската институция. Атанасов определи Румен Радев като „най-естествен и потенциално най-близък партньор“. Той напомни, че БСП има морален дълг към вицепрезидента Илияна Йотова, която определи като „президентът на БСП“, визирайки предстоящите президентски избори.

Освен вътрешнопартийните теми, Атанасов акцентира и върху законодателната дейност, свързана със здравето на младите хора. Той алармира за нова, опасна мода сред учениците – употребата на така наречените „никотинови торбички“. „Става въпрос за едни много малки торбички, в които вътре има някаква смес между синтетичен тютюн, никотин… които се прикрепят за лигавицата на устата от вътрешната страна и изпускат ударно количество никотин. Една такава торбичка се равнява на една кутия цигари“, обясни депутатът. БСП планира широка кампания и настоява за засилен контрол от страна на държавните органи и ГДБОБ, тъй като продуктите се разпространяват свободно в училищата и онлайн, въпреки забраните за лица под 18 години.

В сферата на високите технологии и инфраструктурата, депутатът изтъкна значението на проекта „Кардеса“ за полагане на кабел през Черно море. По думите му, реализацията на тази инициатива поставя страната на дигиталната карта на света и превръща България в лидер на Балканите по интернет трафик. Според Атанасов това ще привлече инвестиции с висока добавена стойност и ще даде възможност на младите специалисти да се развиват в родината.