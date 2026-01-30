НА ЖИВО
          Политика

          Атанас Атанасов: Промяната в БСП е наложителна и необратима

          30 януари 2026 | 17:48 400
          „Ясно е, че трябва радикална промяна в БСП. Това стана ясно на заседанието на нашия Национален съвет, което се проведе на 10-и януари. Там със съотношение три към едно членовете на този съвет свикаха конгрес, който ще се проведе другата седмица на 7-и и 8-и февруари.“

          Това каза народният представител от ПГ на „БСП-Обединена левица“ Атанас Атанасов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Атанасов обясни, че на този съвет трябва се случат няколко важни неща, като първо такова той посочи утвърждаване и приемане на нова платформа, а след това и избор на нов председател.

          „Промяната в БСП е наложителна и необратима. В сложна ситуация за държавата и за партията, каквато е тази, няма нищо по-хубаво от това да съберем целия конгрес, състоящ се от над 900 делегати, които са представители от всички 300 партийни районни организации, за да чуем мнението на тези хора“, посочи още гостът.

          Според народния представител кабинетът „Желязков“ бил съставен като правителство на националното спасение, но във втората половина от своя живот той бил придобил друг характер, което пък предизвикало невижданите от началото на 90-е години протести у нас.

