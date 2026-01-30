Атанас Атанасов: Промяната в БСП е наложителна и необратима

Това каза народният представител от ПГ на „БСП-Обединена левица“ Атанас Атанасов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Атанасов обясни, че на този съвет трябва се случат няколко важни неща, като първо такова той посочи утвърждаване и приемане на нова платформа, а след това и избор на нов председател.
Според народния представител кабинетът „Желязков“ бил съставен като правителство на националното спасение, но във втората половина от своя живот той бил придобил друг характер, което пък предизвикало невижданите от началото на 90-е години протести у нас.
Това каза народният представител от ПГ на „БСП-Обединена левица“ Атанас Атанасов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Атанасов обясни, че на този съвет трябва се случат няколко важни неща, като първо такова той посочи утвърждаване и приемане на нова платформа, а след това и избор на нов председател.
Според народния представител кабинетът „Желязков“ бил съставен като правителство на националното спасение, но във втората половина от своя живот той бил придобил друг характер, което пък предизвикало невижданите от началото на 90-е години протести у нас.